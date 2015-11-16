Джеррард: «Наше с Лэмпардом противостояние – выдумка СМИ»

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» и бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал, что между ним и игроком "Нью-Йорк Сити" Фрэнком Лэмпардом не существует личного противостояния.

«Я думал, что меня перестанут сравнивать с Лэмпардом после того, как я перееду в США. Разумеется, он легендарный футболист и способен повысить уровень МЛС. Но каждый из нас подвел черту под своей карьерой в Англии, и я не понимаю, почему мы должны снова обсуждать эту тему в США. Наше противостояние – выдумка СМИ. Мы превосходно ладим друг с другом», – утверждает Джеррард.