Наингголан: «В финале Евро-2016 сыграют Бельгия и Испания»

Полузащитник «Ромы» и сборной Бельгии Раджа Наингголан рассказал о том, чего он ждет от грядущего чемпионата Европы.

«Важно понимать свою силу и осознавать, что с нынешним поколением игроков мы можем выиграть что-то важное. Мы верим в себя, хотя и знаем, что главные фавориты – это Германия и Испания. Мы в силах сказать свое слово на чемпионате Европы. Италия – серьезная команда, которую не так просто обыграть, но я не думаю о них как о фаворитах. Я верю, что в финале Евро-2016 сыграют Бельгия и Испания», – говорит Наингголан.