«Шахтер» сыграет в Запорожье перед «Реалом», чтобы сохранить газон «Арены Львов»

Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассказал о причинах, по которым матч украинской Премьер-лиги против "Волыни" состоится в Запорожье на "Славутич-Арене". По словам специалиста, решение о переносе встречи на другой стадион связано с желанием сохранить газон "Арены Львов" перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом"



"Это исключительно мое решение. В ближайшие дни полю львовского стадиона предстоит выдержать большую нагрузку. 14 ноября здесь проведет матч сборная Украины. 24 ноября, перед игрой Лиги чемпионов, тут состоятся тренировки обеих команд, что предусмотрено регламентом. Если 21 ноября на "Арене Львов" провести еще и матч "Шахтер" – "Волынь", то газон к игре с "Реалом" 25 ноября будет просто уничтожен. А это не только удар по имиджу клуба, но и опасность для здоровья футболистов, так как на плохом поле легко получить травму", - сказал Луческу.