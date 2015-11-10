Силкин: «Нынешняя ситуация в «Динамо» закономерна»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин рассказал о главных задачах на текущий сезон для московского клуба, учитывая все трудности, которые выпали на долю команды.

«Нынешняя ситуация в «Динамо» закономерна, учитывая все обстоятельства, обрушившиеся на клуб. Идет построение новой команды. Думаю, что на этот сезон клуб никакие задачи не ставит. Основная цель – побыстрее встать на ноги. В той ситуации, в которой оказался Кобелев, он делает максимум возможного.

Что касается Погребняка, то еще есть вторая половина чемпионата. Не все нападающие начинают отличаться сразу. Павел свои голы еще забьет. Уверен, что в зимний перерыв изменений в тренерском штабе не будет, потому что это неправильно. Руководство доверяет тренерам. А вот если «Динамо» приобретет кого-то из игроков, то это будет только к лучшему. Пару человек команде не помешало бы. Но об этом трудно говорить, я не знаю настоящего финансового положения клуба. Если нет возможности купить футболистов, тогда будут обходиться теми, кто есть.

Другого варианта у Андрея Николаевича нет. Он вынужден авансом привлекать игроков молодежной команды. Причем некоторые ребята не подготовлены. Кто-то из них демонстрирует более стабильную игру, кто-то более неровную, но это нормальный процесс. То, что трое молодых игроков постоянно выходят в основном составе, говорит о том, что в будущем они могут стать костяком команды», – считает Силкин.

В текущем чемпионате России после 15-ти туров «Динамо» располагается на девятом месте в турнирной таблице. На счету москвичей 18 очков.