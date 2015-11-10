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Силкин: «Нынешняя ситуация в «Динамо» закономерна»

10 ноября 2015, 08:45
3

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин рассказал о главных задачах на текущий сезон для московского клуба, учитывая все трудности, которые выпали на долю команды.

«Нынешняя ситуация в «Динамо» закономерна, учитывая все обстоятельства, обрушившиеся на клуб. Идет построение новой команды. Думаю, что на этот сезон клуб никакие задачи не ставит. Основная цель – побыстрее встать на ноги. В той ситуации, в которой оказался Кобелев, он делает максимум возможного.

Что касается Погребняка, то еще есть вторая половина чемпионата. Не все нападающие начинают отличаться сразу. Павел свои голы еще забьет. Уверен, что в зимний перерыв изменений в тренерском штабе не будет, потому что это неправильно. Руководство доверяет тренерам. А вот если «Динамо» приобретет кого-то из игроков, то это будет только к лучшему. Пару человек команде не помешало бы. Но об этом трудно говорить, я не знаю настоящего финансового положения клуба. Если нет возможности купить футболистов, тогда будут обходиться теми, кто есть.

Другого варианта у Андрея Николаевича нет. Он вынужден авансом привлекать игроков молодежной команды. Причем некоторые ребята не подготовлены. Кто-то из них демонстрирует более стабильную игру, кто-то более неровную, но это нормальный процесс. То, что трое молодых игроков постоянно выходят в основном составе, говорит о том, что в будущем они могут стать костяком команды», – считает Силкин.

В текущем чемпионате России после 15-ти туров «Динамо» располагается на девятом месте в турнирной таблице. На счету москвичей 18 очков.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Погребняк Павел Кобелев Андрей Силкин Сергей
Комментарии (3)
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Zeff
1447144177
Готовьтесь к ФНЛ. Это будетхороший опыт.
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HardPony
1447144651
сами себя загнали в такую ситуацию. больше денисовых и кокориных. отвратительная трансферная политика у динамо
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shur
1447167398
С праздником "Динамо"!!! Хоть Мы в глубокой ямо-мы "Динамо"!!!
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