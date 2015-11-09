Устинов: «Чувствуется, что мне стали больше доверять в «Рубине»

Защитник «Рубина» Виталий Устинов рассказал о том, как ему игралось на новой позиции в матче с «Крыльями Советов».

«Поначалу немного неудобная позиция левого защитника сегодня была для меня, обычно я справа играл. Но привык со временем, минут 15-20 робко играл, а потом раскрепостился.

Состав называют в день игры. Все готовились и работали. Я тоже работаю на тренировках. Тренер сказал, что я выйду, и я должен себя показать и добыть положительный результат для клуба. Да, чувствуется, что мне стали больше доверять. Приятно, что доверяют играть, постараюсь приносить пользу команде», – сказал Устинов.

Напомним, что матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Крылья Советов» закончился со счетом 2:0.