ФНЛ. «Торпедо» Карпина проиграло «СКА-Энергии»

В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» в Армавире проиграло «СКА-Энергии». На 29-й минуте Игорь Удалый вывел команду из Хабаровска вперед, а уже в компенсированное время Давид Гатикоев реализовал пенальти.



В другом матче тура в Ярославле КАМАЗ обыграл со счетом 2:0 местный «Шинник». Наконец «Енисей» в Красноярске с минимальным счетом обыграл «Сибирь» благодаря голу Егора Иванова.

Чемпионат России. ФНЛ. 18-й тур

Торпедо (Армавир) – СКА-Энергия (Хабаровск) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Удалый, 29; 0:2 – Гатикоев 90+2 (пен).

Шинник (Ярославль) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Акбашев, 11; 0:2 – Давыдов 20.

Енисей (Красноярск) – Сибирь (Новосибирск) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Иванов, 5.

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