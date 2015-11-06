РФПЛ. «Мордовия» сокрушила «Анжи»

В стартовом матче 15-го тура саранская "Мордовия" у себя дома не оставила шансов махачкалинскому "Анжи", поразив ворота соперника четырьмя безответными мячами. В составе победителей дубль на свой счет записал Евгений Луценко, еще по одному голу провели Олег Власов и Янник Джало, который появился на поле в конце первого тайма, но так встречу и не доиграл.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Мордовия (Саранск) – Анжи (Махачкала) – 4:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Власов, 4; 2:0 – Луценко, 17; 3:0 – Луценко, 53; 4:0 – Джало, 69.

Мордовия: Ревишвили, Фибел, Рыков, Тишкин, Дудиев, Ле Таллек (Перендиа, 84), Власов, Махмудов (Джало, 42 – Сысуев, 75), Стеванович, Мухаметшин, Луценко.

Анжи: Песьяков, Зотов, Жиров, Лазич, Гаджибеков, Мкртчян, Аруна (Алмейда, 46), Максимов, Хадарцев (Абдулавов, 77), Амаду, Боли.

Предупреждения: Зотов, 23; Амаду, 29; Стеванович, 44; Мухаметшин, 59; Дудиев, 70; Хадарцев, 72.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

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