Ребров: «Выглядели достойно и в Лондоне, и в Киеве»

Наставник «Динамо« Киев Сергей Ребров рассказал о том, на сколько ухудшилась турнирная ситуация его команды после поражения в матче с «Челси» в Лондоне.

«В первом тайме действовали не так агрессивно. Договаривались, что с этой командой нельзя постоянно обороняться. Это заслуга лондонцев, которые не давали нам выходить в контратаки. С выходом Гармаша ситуация изменилась, поэтому во втором тайме мы выглядели получше.

Мы предупреждали, что у «Челси» очень опасные «стандарты». Уровень атакующей четверки лондонцев очень высок, поэтому мы просили фолить подальше от штрафной. Настраивались на атакующий футбол. Конечно, ничья была бы неплохим результатом. Вы видели, что во втором тайме мы пытались и могли дожать «Челси». В раздевалке сейчас все очень расстроены, но это не отменяет того, что «Челси» выглядел сегодня отлично.

Конечно, турнирная ситуация ухудшилась. Мы участвуем в самом престижном турнире Европы, поэтому каждое очко здесь на вес золота. Будем биться за каждое очко в оставшихся матчах. Мы выглядели достойно и сегодня, и в Киеве. Будем готовиться к следующим играм.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Динамо» закончился со счетом 2:1. Киевляне после четырех матчей располагаются на третьей строчке турнирной таблицы группы G с пятью очками в своем активе. «Челси» – на строчку выше с семью очками.