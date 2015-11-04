Срна: «Шахтер» обязательно поборется за путевку в плей-офф»

Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна после домашней победы над «Мальме» со счетом 4:0 в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что его команде удалось прибавить, по сравнению с матчем прошлого тура, когда «горняки» уступили в Мальме со счтеом 0:1.



«Сегодня мы играли по-другому, мы играли в нашу игру. Сумели добавить то, чего так не хватало в Мальме. Счет мог быть более крупным. Победа дает нам маленькие шансы на продолжение борьбы за путевку в следующий раунд Лиги чемпионов. Но мы обязательно поборемся», – сказал Срна.

После четырех туров Лиги чемпионов «Шахтер» с тремя очками занимает третье место в группе А, возглавляет – «Реал» с десятью баллами.