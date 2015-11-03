Думбия: «Был бы рад, если бы ЦСКА выкупил мой контракт»

Форвард ЦСКА Сейду Думбия хочет продлить свое пребывание в столичном клубе.

«Я надеюсь, ЦСКА приложит все усилия для того, чтобы продлить мое пребывание в команде. Думаю, что играть за «Рому» я уже точно не буду. Я был бы очень рад, если ЦСКА, я и «Рома» нашли общий язык, и ЦСКА выкупил мой контракт у итальянцев», – сказал Думбия.

В нынешнем сезоне нападающий забил 5 голов в 10 матчах премьер-лиги и 6 голов в 5 матчах Лиги чемпионов.

Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА пройдет во вторник на стадионе «Олд Траффорд». Начало – 22:45 по московскому времени.