Полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра лидирует в споре за «Золотую бутсу» этого сезона. На счету бразильца 18 мячей в УПЛ и 27 очков в зачете.
Вслед за Тейшейрой идут Роберт Левандовски («Бавария»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д), Неманья Николич («Легия») и Джейми Варди («Лестер»).
Спор за «Золотую бутсу»
- Алекс Тейшейра («Шахтер», Украина) – 27 очков (18 мячей)
- Роберт Левандовски («Бавария», Германия) – 26 (13)
- Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д, Германия) – 26 (13)
- Неманья Николич («Легия», Польша) – 24 (16)
- Джейми Варди («Лестер Сити», Англия) – 22 (11)
Источник: Бомбардир.ру