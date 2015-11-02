Полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра лидирует в споре за «Золотую бутсу» этого сезона. На счету бразильца 18 мячей в УПЛ и 27 очков в зачете.

Вслед за Тейшейрой идут Роберт Левандовски («Бавария»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д), Неманья Николич («Легия») и Джейми Варди («Лестер»).

Спор за «Золотую бутсу»