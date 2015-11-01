Черевченко: «Такие игры бывают, что у соперника залетает все»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал поражение своей команды в матче с «Кубанью» (2:6).

«В первом тайме были грубые ошибки. Первый гол… На первых минутах… Такие игры бывают, что у соперника залетает все. У нас очень много моментов было сегодня, но это футбол.

В перерыве не было разноса, поговорили просто, успокоил ребят. Во втором тайме хорошие моменты были, хорошие подходы к воротам соперника. Забили два гола, могли еще забить. Не получилось», – заявил Черевченко в эфире телеканала «Наш футбол».