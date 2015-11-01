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  • Черевченко: «Такие игры бывают, что у соперника залетает все»

Черевченко: «Такие игры бывают, что у соперника залетает все»

1 ноября 2015, 21:10
4

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал поражение своей команды в матче с «Кубанью» (2:6).

«В первом тайме были грубые ошибки. Первый гол… На первых минутах… Такие игры бывают, что у соперника залетает все. У нас очень много моментов было сегодня, но это футбол.

В перерыве не было разноса, поговорили просто, успокоил ребят. Во втором тайме хорошие моменты были, хорошие подходы к воротам соперника. Забили два гола, могли еще забить. Не получилось», – заявил Черевченко в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Локомотив Черевченко Игорь
Комментарии (4)
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Недовольный
1446403718
Не было разноса в перерыве!?странно.Успокоил ребят!?А от чего ты их успокаивал-то,они и не напрягались вовсе.Потому как когда напрягаются по 5 мячей в первом тайме не пропускают. Я не тренер но после такой игры,какую провел сегодня Логашов ему впору заканчивать карьеру(а начинал ли он ее вообще).Да и Шишкин с Чорлукой и Ньяссом не менее отвратно сегодня выступили,несмотря даже на то что последний гол забил.У него было 4 100% момента,он только один смог реализовать, да и тот случился не без доли везения.Очень печально от тебя такое слышать.Ты их по уму после такого должен заставить товарный поезд разгрузить чтобы они хоть на йоту оправдали те суммы что прописаны в их контрактах.
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Стрельцов и Яшин лучшие
1446421757
Кубань, пусть от тебя чаще всем залетает
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