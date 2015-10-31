Панов: «Без Халка «Зенит» действует неубедительно»

Экс-игрок «Зенита» Александр Панов после матча сине-бело-голубых с «Мордовией» (0:0) заявил, что без присутствия в составе Халка петербургская команда действует на поле неубедительно.

«Учитывая, что «Зенит» играл дома, вряд ли можно считать данный результат закономерным. При всем уважении к «Мордовии» замечу, что все-таки питерцы выше классом. Кроме того, «Зенит» борется за чемпионство. Отрыв от ЦСКА увеличился, что, безусловно, плохо для «Зенита».



Без Халка питерцы выглядят неубедительно. Жалко, что вся игра строится от одного человека. Результат налицо. Надо думать над тем, кто в трудную минуту мог бы взять инициативу на себя. Но такого игрока в «Зените» сегодня не оказалось.



Возвращение Лодыгина в основу – это верное решение. К Михаилу Кержакову нет вопросов, но Лодыгин все же вратарь номер один. Ему дали паузу, чтобы он переосмыслил свою игру. Надеюсь, он вновь приобретет уверенность и стабильность. Думаю, что увидим его в матче с «Лионом», – рассказал Панов.