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РФПЛ. «Зенит» и «Мордовия» голов не забили

31 октября 2015, 18:53
48

Во встрече 14-го тура петербургский «Зенит» и саранская «Мордовия» так и не сумели огорчить друг друга забитыми мячами, расписав нулевую ничью.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Мордовия (Саранск) – 0:0 Текстовый онлайн матча

Зенит: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Гарай, Анюков (Смольников, 66), Юсупов (Рязанцев, 59), Хави Гарсия, Витсель, Шатов (Долгов, 87), Данни, Дзюба.

Мордовия: Ревишвили, Фибел, Дудиев, Рыков, Тишкин, Ле Таллек, Власов (Бобер, 90), Махмудов, Стеванович (Джало, 58), Мухаметшин (Сысуев, 69), Луценко.

Предупреждения: Тишкин, 71; Махмудов, 73.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Мордовия
Комментарии (48)
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sour12
1446307078
Без Халка как без рук....по сути дела то против зенита легко в ничью играть надо сесть в оборону и нейтрализовать Халка...тогда как минимум ничья гарантирована на 75%.
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Вомбат
1446307181
Дело не в отсутствии Халка, с ним была бы та же игра. Он играл и с Крыльями и с Краснодаром. У этой ничьи две причины. Во-первых АВБ не смог поставить игру в команде. Обороняться и контратаковать Зенит уже умел к моменту его прихода. Надо было придумать игру в позиционном нападении. Сейчас у Зенита нет игровых идей кроме как навесить на Дзюбу. Это не работает, если соперник стоит в своей штрафной. Во-вторых Зенит банально сдох. Вместо того чтобы дожимать в концовке, они стали падать. Тревожно за игру в Лионе. И ясно, что даже выйдя в ПО ЛЧ дальше 1:8 Зенит при АВБ не проходит. Команде нужен сильный тренер уровня хотя бы Рахимова или Кононова, а еще лучше Бердыева или Слуцкого.
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99let
1446307356
Просто без Халка в голову игрочишке никто попасть не может.
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KosSidFCZP
1446307760
Да ничего страшного,сеноеды ещё проиграют и не раз,а мы главное в европе должны показать кто хозяин,в РФПЛ уже не раз доказывали,пусть кони думают,что они сильные и тд. в Европе всё видно,кто сильнее)
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Сармат Ростов
1446308209
Не в обиду питерским, но без Халка Зенит-дворовая команда. Вы Великого Дзюбу сегодня на поле видели? Без Халка он Ноль!!! ИМХО.
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vane4ek
1446308354
Респект Мордовии!)
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Вомбат
1446314603
На Дзюбу сегодня многие навешивали но все летело мимо. Особенно плохи были навесы Шатова. Ясно, что Дзюба раззабивался ввиду присутствия Халка. Но я вам еще раз повторяю - то что Зенит сегодня не выиграл - это потому что Зенит не умеет забивать с игры команде, компактно стоящей у своих ворот. Еще раз повторяю - Халк тут ни при чем. С Крыльями (игравшими точно так же как сегодня Мордовия) Халк был на поле, и что? В ЛЧ все эти 3 победы - результат неверной тактики соперников, не потрудившихся изучить Зенит.
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REDWHITE_
1446318933
бомжатник трещит по швам))))
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kostjan 58
1446319661
блин ну что за дубовый сайт.даже о победе нашей великой команды негде почитать.ссат писать наверное.)))
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BAIv
1446376736
боаш ставит данни разыгрывающим, а данни крайний бегунок в центре он ноль.. соответственно и боаш ноль как тренер
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