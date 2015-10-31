РФПЛ. «Зенит» и «Мордовия» голов не забили

Во встрече 14-го тура петербургский «Зенит» и саранская «Мордовия» так и не сумели огорчить друг друга забитыми мячами, расписав нулевую ничью.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Мордовия (Саранск) – 0:0 Текстовый онлайн матча

Зенит: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Гарай, Анюков (Смольников, 66), Юсупов (Рязанцев, 59), Хави Гарсия, Витсель, Шатов (Долгов, 87), Данни, Дзюба.

Мордовия: Ревишвили, Фибел, Дудиев, Рыков, Тишкин, Ле Таллек, Власов (Бобер, 90), Махмудов, Стеванович (Джало, 58), Мухаметшин (Сысуев, 69), Луценко.

Предупреждения: Тишкин, 71; Махмудов, 73.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

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