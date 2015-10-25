ФНЛ. «Тосно» уступил КАМАЗу

В матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Тосно" на своем поле уступил КАМАЗу со счетом 1:2. Гости открыли счет на 38-й минуте благодаря точному удару Олега Полякова, а в начале второго тайма Роман Акбашев забил второй мяч. В конце второго тайма Владимир Ильин забил гол престижа.

В другом матче тура "Волгарь" в Астрахани дважды поразил ворота "Сокола", потерпевшего пятое поражение кряду.

Чемпионат России. ФНЛ. 16-й тур



Тосно (Тосно) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Поляков, 38; 0:2 – Акбашев, 48; 1:2 - Ильин, 90+1.

Волгарь (Астрахань) – Сокол (Саратов) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Сутормин, 14; 2:0 – Алейник, 19.

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