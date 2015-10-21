Главный тренер брестского «Динамо»: «Если узнаю, что кто-то сдал матч – вырву ноги»

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук после поражения его команды в матче 23-го тура чемпионата Белоруссии от «Гомеля» (0:4) заподозрил своих подопечных в сдаче матча.

«То, что я видел в первом тайме — позорище. Вышли мужики против молодых ребят и обо..ались. Может, так нельзя говорить. Пытался достучаться до ребят. Но сразу не очень понравилась ситуация в раздевалке, все хиханьки да хаханьки. Профессионалы долбанные! Извиняюсь перед болельщиками за игру.

Если я что-то узнаю, то тому человеку вырву ноги. Сколько я здесь, никто никогда этим не занимался. Тяжело это комментировать. Будем разбираться», - сказал Ковальчук.