РФПЛ. «Ростов» вырвал победу у «Мордовии»

В матче 12-го тура РФПЛ «Ростов» переиграл «Мордовию» со счетом 3:2. На 16-ой минуте Нахушев поразил свои ворота, выведя "Ростов" вперед, а затем Рыков и Руслан Мухаметшин исправили ошибку одноклубника - 1:2. Но заключительная десятиминутка осталась за ростовчанами, которые сумели не только сравнять счет, но и добыть победу - отличились Азмун и Бухаров.

Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Мордовия (Саранск) – 3:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Нахушев (в свои ворота), 16; 1:1 – Рыков, 23; 1:2 - Мухаметшин, 57; 2:2 - Азмун, 82; 3:2 - Бухаров.

Ростов: Джанаев, Маргасов, Баштуш, Навас, Новосельцев, Нобоа, Могилевец, Полоз (Думбия, 66), Калачев (Ротенберг, 90), Байрамян (Азмун, 58), Бухаров

Мордовия: Чебану, Нахушев, Тишкин, Дудиев (Игнатович, 90+1), Рыков, Фибел, Шипицын (Власов, 62), Самодин (Луценко, 63), Махмудов, Стеванович, Мухаметшин Р.

Предупреждения: Фибел, 15; Стеванович, 17; Навас, 22; Нахушев, 54; Калачев, 89.

Судья: Алексей Николаев

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