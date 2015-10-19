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РФПЛ. «Ростов» вырвал победу у «Мордовии»

19 октября 2015, 20:50
22

В матче 12-го тура РФПЛ «Ростов» переиграл «Мордовию» со счетом 3:2. На 16-ой минуте Нахушев поразил свои ворота, выведя "Ростов" вперед, а затем Рыков и Руслан Мухаметшин исправили ошибку одноклубника - 1:2. Но заключительная десятиминутка осталась за ростовчанами, которые сумели не только сравнять счет, но и добыть победу - отличились Азмун и Бухаров.

Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Мордовия (Саранск) – 3:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Нахушев (в свои ворота), 16; 1:1 – Рыков, 23; 1:2 - Мухаметшин, 57; 2:2 - Азмун, 82; 3:2 - Бухаров.

Ростов: Джанаев, Маргасов, Баштуш, Навас, Новосельцев, Нобоа, Могилевец, Полоз (Думбия, 66), Калачев (Ротенберг, 90), Байрамян (Азмун, 58), Бухаров

Мордовия: Чебану, Нахушев, Тишкин, Дудиев (Игнатович, 90+1), Рыков, Фибел, Шипицын (Власов, 62), Самодин (Луценко, 63), Махмудов, Стеванович, Мухаметшин Р.

Предупреждения: Фибел, 15; Стеванович, 17; Навас, 22; Нахушев, 54; Калачев, 89.

Судья: Алексей Николаев

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Турнирная таблица

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Мордовия
Комментарии (22)
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Сармат Ростов
1445277136
Мои поздравления!!! Браво!!!
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del Pero
1445277310
Бекиевич снова накурбанил!)Молодцы ростовчане!)
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Associazione Calcio Milan
1445277637
Кто мне объяснит, за что Бердыева уволили из "Рубина"?
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Вомбат
1445278435
При каком еще тренере игроки российской команды не думали бы о задержанной зарплате, а на все 100% (и даже больше) отдавались бы игре?
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evgenii2205
1445278534
Дайте этой команде хорошего спонсора и наши лидеры подвинуться с вершины турнирной таблицы
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Serjoga
1445279485
Ростовчане в своем "репертуаре"! Сначала создадут себе трудности, а потом стойко их преодолевают! Молодцы, что выложились и играли до финального свистка! С победой!
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OOOVVV.
1445282192
Тренер Бердыев любую команду может вытащить из помойной ямы. Курбан Бекетовичу РЕСПЕКТ!
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KosSidFCZP
1445288335
Бердыев очень классный тренер,его в сборную!!!
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Стелс007
1445323554
дог был
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Djazzz
1445329616
красавчики))
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