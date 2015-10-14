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Лодыгин: «Равняюсь на Тимощука»

14 октября 2015, 14:38
2

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал, что ценные советы ему дает жена, а примером в спорте для него является Анатолий Тимощук.

- Самый ценный совет, который вам дали? Кто это был?

- Советы дают многие, а самые ценные - моя жена, которая говорит, чтобы я выходил на поле только «рвать и метать», с огнем в глазах, как ей нравится. Это, наверное, самый приятный и правильный совет.

- Какой спортсмен для вас является примером?

- Примером для меня был Анатолий Тимощук, с которым я играл. Для его возраста он работает на высоком уровне, поэтому в данный момент это он.

- Как-то видел вашу фотографию с электрогитарой. Играете ли вы на каких-то музыкальных инструментах, и есть ли среди футболистов «Зенита» музыкальные таланты?

- Музыкальные таланты у нас были и есть - это Кристиан Ансальди, который играет на гитаре. Сам я когда-то играл, но сейчас уже мало, что вспомню. Раньше я учился играть на гитаре, на фортепьяно, в общем, на разных музыкальных инструментах. Однажды даже подумал научиться играть на барабане, но после того, как я начал заниматься футболом, времени на музыку не осталось, - поделился Лодыгин.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Тимощук Анатолий Ансальди Кристиан Лодыгин Юрий
Комментарии (2)
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Измайловский Кочегар
1444823885
рАвняюсь спелчекер поставьте себе или Лингву хотя бы
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Taps
1444835217
Позор. Наконец-то проговорился, почему плохо играет. Придётся расстаться либо с "Зенитом", либо с женой.
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