Виллаш-Боаш: «Никаких проблем не было»

Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш прокомментировал действия своих подопечных в победном матче Лиги чемпионов против "Гента" (2:1).

"Мы провели фантастический матч, полностью заслужили победу, у нас было много моментов. Никаких проблем не было".

Также наставник прокомментировал действия некоторых отдельных футболистов.

"Анюков здорово закрыл позицию левого защитника, мы можем его только поблагодарить. Кришито делали МРТ, у него было подозрение на перелом ноги, но оно не подтвердилось. Однако пока он даже не может надеть ботинок на ногу".

Замену Дзюбы тренер объяснил тактическими соображениями.

"Дзюбу я заменил не для того, чтобы сохранить его свежим для игры с "Ростовом". Юсупов вышел, чтобы насытить середину поля".

Кроме того, португалец похвалил Халка.

"Халк создавал много моментов, просто сегодня он действовал на такой позиции, которая не предполагает большого количества ударов по воротам".

Виллаш-Боаш рассказал о травме Ломбертса.

"Похоже, Ломбертс подвернул голеностоп. По крайней мере, он остался с нами на скамейке и досмотрел игру. Надеемся, что ничего серьезного не произошло, но точно будем знать позднее".

По мнению рулевого "Зенита", следующий матч будет особенно важным с точки зрения турнирных перспектив.

"Пока трудно рассуждать о перспективах, впереди еще четыре матча. Нас ждет игра с "Лионом", после которой было бы здорово набрать девять очков. Я не считаю, что это невозможно, мы будем стараться. Если получится победить в следующей игре, у нас будет очень хорошая позиция в группе".