Лига чемпионов. «Зенит» обыграл «Гент»

В матче второго тура Лиги чемпионов «Зенит» обыграл «Гент». Счет в первой половине открыл Дзюба, во втором тайме гостям удалось отыграться усилиями Маттона, но вскоре Шатов забил гол, оказавшийся победным.

Напомним, что в группе H выступают также «Лион» и «Валенсия»

Лига чемпионов. Группа H. 2-й тур

Зенит (Россия) – Гент (Бельгия) – 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Дзюба, 35; 1:1 – Маттон, 56; 2:1 – Шатов, 67.

Зенит: Михаил Кержаков, Смольников, Гарай, Ломбертс (Нету, 62), Анюков, Хави Гарсия, Данни, Витсель, Халк, Дзюба (Юсупов, 71), Шатов (Рязанцев, 88).

Гент: Зельс, Рафинья, Асаре, Нильсен, Митрович, Кент, Миличевич (Педерсен, 80), Кумс, Р. Нету, Маттон (Раман, 84), Депуатр.

Предупреждения: Депаутр, 42; Гарсия, 61; Сайеф, 87; Педерсен, 90.

Судья: Матей Юг

Как «Зенит» одержал вторую победу в Лиге чемпионов

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