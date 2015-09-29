Ребров: «Захави - футболист очень высокого уровня»

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров отметил в составе "Маккаби", с которым его команде предстоит встретиться во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, форварда Эрана Захави.

"Сложно говорить, как "Маккаби" может меняться. Делая вывод из тех матчей, что я видел, это организованная команда с сильной линией атаки. Мы это показали своим ребятам и разобрали.

Очень важно не позволять этому сопернику проводить быстрые контратаки. В любой игре нужно врываться в штрафную площадь, иначе как забить мяч? Конечно, нужно врываться, и "Челси" это продемонстрировал.

Мне очень нравится нападающий "Маккаби" Эран Захави, который не только много забивает, но и работает на команду, ассистирует. Не могу сказать, что точно взял бы его в "Динамо", но это футболист очень высокого уровня", - заявил Ребров.

Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Маккаби" - "Динамо" Киев состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.