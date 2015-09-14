Панов: «Команда у Аленичева только формируется»

Бывший форвард сборной России Александр Панов признался, что ему нравится обновленный "Спартак", который не смотря на все свои проблемы продолжает набирать очки.

"Команда у Аленичева только формируется. Хорошо, что "Спартак" выигрывает, набирает очки. "Спартаку" не хватает при игре в атаке. По матчу с "Ростовом" хочется отметить Реброва, который, несмотря на повреждение в начале матча, сыграл просто здорово, а в концовке вообще спас команду.

Я очень рад за Аленичева, мне очень нравится его "Спартак". Думаю, это оценили и болельщики. Он не может сразу перестроить всю игру, но уже к этому идет", — рассказал Панов в эфире телеканала "Россия 2".

После восьми туров российской Премьер-лиги "Спартак" набрал 16 очков, расположившись на четвертом месте в турнирной таблице.