Дортмундская «Боруссия» показала лучший старт сезона в истории Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» показала лучший старт сезона за всю историю Бундеслиги. Вчера подопечные Томаса Тухеля в четвертом туре чемпионата обыграли "Ганновер" (4:2) и вместе с "Баварией" возглавляют турнирную таблицу.

Ни одна из других команд Германии не начинала чемпионат с четырех побед подряд при столь значительной разнице голов. «Боруссия» забила 15 мячей, а пропустила всего три. С начала сезона дортмундцы одержали уже девятую победу подряд в девяти встречах во всех турнирах.