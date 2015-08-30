Ринат Билялетдинов: «Резерва на полноценную ротацию у нас нет»

Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов дал интервью после поражения от «Мордовии» (2:1). По мнению наставника, его команде сегодня не хватило ни физических сил, ни психологических.

«Все-таки мало времени прошло после 27-го числа для восстановления. Резерва на полноценную ротацию у нас нет. Раскидали силы, а получилось, что все равно состояние невосстановленности чувствовалось – замедленность движения, реакции. Во втором тайме переломили игру через не могу», – поведал Билялетдинов.

По словам тренера, к игре своих подопечных после перерыва у него претензий нет.

«Нашли силы, которые требуют волевых усилий. Видимо, каждый для себя посчитал, что должен перебороть усталость. Игра была обоюдоострой могли и крупно проиграть».

Также Билялетдинов прокомментировал удаление Рыжикова и последовавшие за ним перемены в игре.

«Камболова вернули в оборону. Стали играть без трех центральных полузащитников. Оставлять трех защитников было неправильно, хотя вариантов было много. Важно было сохранить движение. Сумели перестроиться – Камболов справился».