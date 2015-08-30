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РФПЛ. «Мордовия» обыграла «Рубин»

30 августа 2015, 19:16
7

«Мордовия» в матче 7-го тура Премьер-лиги обыграла на своем поле «Рубин». Счет в матче открыл Далибор Стеванович с пенальти, который был назначен за фол Сергея Рыжикова на Руслане Мухаметшине. Удвоили преимущество саранцы в начале второго тайма – Мухаметшин замкнул прострел Алексея Иванова с фланга. Сократил отставание Игорь Портнягин, пробив головой во воротам после навеса Магомеда Оздоева.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

Мордовия (Саранск) – Рубин (Казань) 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Стеванович, 37 (с пенальти); 2:0 – Мухаметшин, 49; 2:1 – Портнягин, 61.

Мордовия: Ревишвили, Нахушев, Перендиа, Рыков, Шитов (Тишкин, 10), Стеванович, Власов, Иванов (Дудиев, 72), Ле Таллек, Луценко, Мухаметшин (Игнатович, 86)

Рубин: Рыжиков, Лемос (Нестеренко, 36), Кверквелия, Кузьмин, Батов, Каболов, Благо, Билялетдинов, Карлос Эдуардо (Портнягин, 46), Дядюн (Оздоев, 46), Канунников.

Предупреждения: Дядюн, 22; Нахушев, 44; Оздоев, 77; Мухаметшин, 84; Ревишвили, 92.

Удаление: Рыжиков, 33.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Мордовия Рубин
Комментарии (7)
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DarkJoy
1440951512
рубин такими темпами может вылететь из рпл
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Old_mole
1440951562
Биллу по-ходу кирдык...
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Димон Алма-Ата
1440952103
Верните Рубин!!! Уже надоело на это фуфло смотреть.
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майкл
1440953702
Пердив не за горами, это кара за то, что хорошего тренера выгнали
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Fedor Caligula
1440960553
Биля, держись! Верим в Рубин!
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Dj_CBEPXY
1440960885
Если Рубин проигрывает Мордовии, то что он сможет в ЛЕ???!!!
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Chernyi Lis
1441006084
Меня также огорчает череда проигрышей ФК Рубин. Но я не считаю приемлемым турецкую меру Секир-башка. Это не рационально, смену руководителя нельзя сравнивать со сменой техники, детали, в общем неодушевленного предмета. Необходимо время, чтобы восстановить атмосферу, дать возможность что называется игрокам устаканиться. Не даром Татарстан славится стабильностью, а стабильность не появляется после эмоциональных, импульсивных действий. Возможно я описал свои мысли не так четко для понимания, но те кто хоть малой толикой согласны со мной поймут прочитанное.
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