РФПЛ. «Мордовия» обыграла «Рубин»

«Мордовия» в матче 7-го тура Премьер-лиги обыграла на своем поле «Рубин». Счет в матче открыл Далибор Стеванович с пенальти, который был назначен за фол Сергея Рыжикова на Руслане Мухаметшине. Удвоили преимущество саранцы в начале второго тайма – Мухаметшин замкнул прострел Алексея Иванова с фланга. Сократил отставание Игорь Портнягин, пробив головой во воротам после навеса Магомеда Оздоева.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

Мордовия (Саранск) – Рубин (Казань) 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Стеванович, 37 (с пенальти); 2:0 – Мухаметшин, 49; 2:1 – Портнягин, 61.

Мордовия: Ревишвили, Нахушев, Перендиа, Рыков, Шитов (Тишкин, 10), Стеванович, Власов, Иванов (Дудиев, 72), Ле Таллек, Луценко, Мухаметшин (Игнатович, 86)

Рубин: Рыжиков, Лемос (Нестеренко, 36), Кверквелия, Кузьмин, Батов, Каболов, Благо, Билялетдинов, Карлос Эдуардо (Портнягин, 46), Дядюн (Оздоев, 46), Канунников.

Предупреждения: Дядюн, 22; Нахушев, 44; Оздоев, 77; Мухаметшин, 84; Ревишвили, 92.

Удаление: Рыжиков, 33.