«Спарта» - ЦСКА: составы команд

Стали известны заявки команд на матч третьего раунда Лиги чемпионов, в котором пражская «Спарта» примет московский ЦСКА. Напомним, что в первой встрече этих команд победитель выявлен не был, игра завершилась со счетом 2:2.

«Спарта»: Бичик, Маречек, Хибс, Фридек, Докал, Холек, Матейовски, Ваха, Коста, Фатай, Крейчи.

Запасные: Штех, Брабец, Штайнхофер, Лицинги, Конате, Гушбауэр, Лафата.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Березуцкий А., Березуцкий В., Фернандес, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Еременко, Тошич, Муса.

Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Щенников, Головин, Цауня, Миланов, Панченко.