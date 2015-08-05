«Спарта» - ЦСКА: составы команд

Стали известны заявки команд на матч третьего раунда Лиги чемпионов, в котором пражская «Спарта» примет московский ЦСКА. Напомним, что в первой встрече этих команд победитель выявлен не был, игра завершилась со счетом 2:2.
«Спарта»: Бичик, Маречек, Хибс, Фридек, Докал, Холек, Матейовски, Ваха, Коста, Фатай, Крейчи.
Запасные: Штех, Брабец, Штайнхофер, Лицинги, Конате, Гушбауэр, Лафата.
Запасные: Штех, Брабец, Штайнхофер, Лицинги, Конате, Гушбауэр, Лафата.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Березуцкий А., Березуцкий В., Фернандес, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Еременко, Тошич, Муса.
Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Щенников, Головин, Цауня, Миланов, Панченко.
Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Щенников, Головин, Цауня, Миланов, Панченко.
«Бомбардир» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча.
Источник: Twitter