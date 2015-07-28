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Текстовый онлайн матча ЦСКА – «Спарта» – на «Бомбардире»

28 июля 2015, 16:10
24

Сегодня московские армейцы возьмут старт в Лиге чемпионов. Чтобы ощутить настоящий вкус большого футбола и пробиться в групповой этап турнира, москвичам необходимо пройти два квалификационных раунда. Волею жребия первым соперником подопечных Слуцкого будет пражская «Спарта». Первый матч ЦСКА проводит в Химках, поэтому армейцам очень важно не только победить, но и создать необходимый задел перед поездкой в Прагу.

«Бомбардир» предлагает своим читателям текстовый онлайн матча, который начнется в 19.15. Комментировать игру для вас будет Андрей Ковалев.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Спарта ЦСКА
Комментарии (24)
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1438077243
удачи коням! Групповой ЛЧ без конюшни вообще не интересен!!!
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qasi30
1438083883
я рассылаю спам, я дурачок
Ответить
norimyxxxo
1438092001
Удачи ЦСКА!
Ответить
kanzas!!!
1438092453
Вангую ЦСКА-Спарта 2-0 один гол Муса
Ответить
красно-синяя кабминетная
1438094648
Удачи Спарте против кабминных
Ответить
Valar Morghulis
1438094812
Удачи Спарте
Ответить
Зенит 2015
1438095408
ЦСКА удачи сегодня, в ответке, да и во всех играх в ЛЧ! Разве что кроме финальной игры, где соперником коней будет Великий Зенит.
Ответить
starche
1438103208
цска являет жалкое зрелище..........................бедная сборная...................Спарта просто возит лениных стариков .
Ответить
zubr252
1438106186
ЦСКА играет безобразно
Ответить
Vizual
1438106779
Скиньтесь Лёне на кресло качалку :D:D:D
Ответить
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