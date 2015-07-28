Текстовый онлайн матча ЦСКА – «Спарта» – на «Бомбардире»

Сегодня московские армейцы возьмут старт в Лиге чемпионов. Чтобы ощутить настоящий вкус большого футбола и пробиться в групповой этап турнира, москвичам необходимо пройти два квалификационных раунда. Волею жребия первым соперником подопечных Слуцкого будет пражская «Спарта». Первый матч ЦСКА проводит в Химках, поэтому армейцам очень важно не только победить, но и создать необходимый задел перед поездкой в Прагу.