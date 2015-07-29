ЦСКА - Спарта

Прикинь мы тоже надеемся..
|6 тур
|15 декабря, среда
|21:00
|Спарта
|1:1
|ЦСКА
|2 тур
|30 сентября, четверг
|21:00
|ЦСКА
|3:0
|Спарта
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Вольфсбург
|6
|4
|0
|2
|9:6
|+3
|12
|2.
|ПСВ
|6
|3
|1
|2
|8:7
|+1
|10
|3.
|Манчестер Юн
|6
|2
|2
|2
|7:7
|0
|8
|4.
|ЦСКА
|6
|1
|1
|4
|5:9
|-4
|4
Прикинь мы тоже надеемся..
Надеюсь на победу в гостях
Как только услышал Гусева сразу стало трнвожно. Последние 20 минут стояли.не хватило силенок...
Непонятно одно, ладно когда у тебя мастерства не хватает и таланта, эти составляющие Творец даёт, НО почему получая такие БАБКИ наши футболисты не научаться просто пахать на поляне все 90 минут????? Может тренера бухие и не понимают этого???
Сам матч не видел, смотрел обзор, в моментах с пропущенными голами, защита ЦСКА будто бухая в хлам...
Спарта отыгрывалась в 3 минуты:)
защита не впечетлила надо просто укрепить а в нападение впринципе все хорошо
Прям очень большая вероятность, что ЦСКА не пройдет. Зато больше внимания на чемпионат :)
Всем комметаторам предлагаю выйти на поляну и просто
потрусить минут двадцать(без ускорений и мяча),а потом
трепаться.
Могу и 2 тайма по 45 сгонять в свои 35, ничего. Кроме того, я не за это деньги получаю, и играют они вроде как "Для болельщиков", и мою трудовую деятельность в случае чего футболисты тоже прокомментируют как надо. Так что, на всех правах: "ФУТБОЛИСТЫ ЦСКА УНЫЛЫЕ, ЛЕНИВЫЕ, НЕГОДНЫЕ, ПРЕСТАРЕЛЫЕ МАЖОРЫ!!! ВПРОЧЕМ, КАК И БОЛЬШИНСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БУРАТИН. ПРОЩАЙТЕ ЕВРОКУБКИ, Ж..ПА СБОРНОЙ, ДАЕШЬ УНЫЛЫЕ БОДАНИЯ ВНУТРИ ЧЕМПА!!!
плохо