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Судьи
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида)
Помощники:
Франциско Мартинес Оливас (Испания), Мигель Мартинес Мунуэра (Испания)
Резервный судья:
Прието Иглесиас (Испания)
Материалы

ЦСКА - Спарта

28.07.2015, Вторник, 19:15 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: Первый канал Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч ЦСКА - Спарта
Лига Европы (2010/2011), группа F
6 тур
15 декабря, среда 21:00 Спарта 1:1 ЦСКА
2 тур
30 сентября, четверг 21:00 ЦСКА 3:0 Спарта
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Вольфсбург 6 4 0 2 9:6 +3 12
2. ПСВ 6 3 1 2 8:7 +1 10
3. Манчестер Юн 6 2 2 2 7:7 0 8
4. ЦСКА 6 1 1 4 5:9 -4 4
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    Рейтинг: +11

    Мачоо 30 июля 2015, 21:18

    Прикинь мы тоже надеемся..

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    Рейтинг: +12

    LEO M 30 июля 2015, 18:43

    Надеюсь на победу в гостях

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    Рейтинг: +23

    isamsn 29 июля 2015, 22:17

    Как только услышал Гусева сразу стало трнвожно. Последние 20 минут стояли.не хватило силенок...

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    Рейтинг: +10

    mr. anderson 29 июля 2015, 12:54

    Непонятно одно, ладно когда у тебя мастерства не хватает и таланта, эти составляющие Творец даёт, НО почему получая такие БАБКИ наши футболисты не научаться просто пахать на поляне все 90 минут????? Может тренера бухие и не понимают этого???

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    Рейтинг: +10

    ShamAldy 29 июля 2015, 10:13

    Сам матч не видел, смотрел обзор, в моментах с пропущенными голами, защита ЦСКА будто бухая в хлам...

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    Рейтинг: +10

    саша8878 28 июля 2015, 23:27

    Спарта отыгрывалась в 3 минуты:)

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    Рейтинг: +11

    Спартак 31 28 июля 2015, 23:12

    защита не впечетлила надо просто укрепить а в нападение впринципе все хорошо

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    Рейтинг: +63

    Nark0z 28 июля 2015, 22:32

    Прям очень большая вероятность, что ЦСКА не пройдет. Зато больше внимания на чемпионат :)

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    Рейтинг: +557

    avera 28 июля 2015, 21:55

    Всем комметаторам предлагаю выйти на поляну и просто
    потрусить минут двадцать(без ускорений и мяча),а потом
    трепаться.

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    Рейтинг: +653

    New_Look > avera 30 июля 2015, 11:02

    Могу и 2 тайма по 45 сгонять в свои 35, ничего. Кроме того, я не за это деньги получаю, и играют они вроде как "Для болельщиков", и мою трудовую деятельность в случае чего футболисты тоже прокомментируют как надо. Так что, на всех правах: "ФУТБОЛИСТЫ ЦСКА УНЫЛЫЕ, ЛЕНИВЫЕ, НЕГОДНЫЕ, ПРЕСТАРЕЛЫЕ МАЖОРЫ!!! ВПРОЧЕМ, КАК И БОЛЬШИНСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БУРАТИН. ПРОЩАЙТЕ ЕВРОКУБКИ, Ж..ПА СБОРНОЙ, ДАЕШЬ УНЫЛЫЕ БОДАНИЯ ВНУТРИ ЧЕМПА!!!

    -1
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    Рейтинг: +10

    VC 28 июля 2015, 21:23

    плохо

    0
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