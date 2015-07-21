Бендтнер отстранен от тренировок с «Вольфсбургом» из-за плохой формы

Нападающий «Вольфсбурга» и сборной Дании Никлас Бендтнер отстранен от тренировок с командой.

По информации источника, главный тренер Дитер Хеккинг принял решение отстранить футболиста от работы в общей группе из-за плохой игры в товарищеском матче с «Аяксом» (1:1). Бендтнер провел в том матче на поле 45 минут и теперь будет работать по индивидуальной программе, разработанной тренером «Вольфсбурга» по физической подготовке.