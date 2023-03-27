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Томас Тухель
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
2
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Все новости
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
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17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
2
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
3
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
6
17:00
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16:58
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16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
5
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
1
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
2
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
11
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
7
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
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13:00
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Томас Тухель - статьи
Тренер
Имя
Томас
Фамилия
Тухель
Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
29 августа 1973
Статистика
Новости
Статьи
Посты
27.03.2023 14:10
Лучшая команда Германии – автор самого странного тренерского увольнения сезона. Но вокруг этого масса интриг
Разбираемся в скандале «Баварии».
14.01.2023 20:43
Как дела у «Челси» после ухода Абрамовича: огромные траты на игроков, много смен в руководстве, результаты ухудшились
Руководство пока доверяет Поттеру.
07.09.2022 14:29
Тухель продержался при новых владельцах «Челси» 100 дней: его уволили из-за недопониманий с руководством и игроками
Объясняем причины самого странного увольнения сезона.
12.08.2021 11:54
Тухель всех перехитрил: выпустил Кепу чисто под серию пенальти – и выиграл. Смысл трюка – опыт: это уже пятая серия пенальти Кепы
Тот не любит пенальти, но специально их тренирует.
29.05.2021 16:40
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
Для успеха помогло назначение в «ПСЖ».
02.02.2020 12:27
Мбаппе капризничает: конфликтует с Тухелем из-за замены, откладывает продление контракта. Говорят, ждет предложения «Реала»
Еще одна особенность вундеркинда.
5
12.12.2019 00:47
Заметили, как много Икарди забивает за «ПСЖ»? Кажется, это был лучший трансфер лета
Вытеснил Кавани из состава, ласкается в комплиментах Тухеля.
9
05.07.2019 22:31
4 идеальных трансфера последних дней
Два из них рекордные по суммам, другие два – бесплатные.
3
01.05.2019 17:40
«ПСЖ» зря потратился на Паредеса. Он деградирует и мешает команде
А еще его низкий уровень всех раздражает.
13
07.03.2019 04:10
«ПСЖ» вылетел, потому что у них мягкий характер
Вы зря говорите, что «МЮ» повезло.
18
20.12.2018 00:30
Мама Рабьо договорилась с «Барселоной». В «ПСЖ» от нее уже устали
Куча конфликтов и полное управление карьерой сына.
14
03.12.2018 18:25
Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу
Илья Егоров против фаворита.
27
03.11.2018 12:20
«ПСЖ» бьет рекорды, но утопает в проблемах
С таким подходом сложно развиваться.
6
20.04.2018 17:05
Главный скаут Европы, о котором вы не слышали
Этот человек вытянет «Арсенал» из кризиса.
8
08.01.2018 16:40
В подрыве автобуса «Боруссии» признался россиянин. Что об этом нужно знать?
Он хотел заработать денег на акциях клуба.
28
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