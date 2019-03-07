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    «ПСЖ» вылетел, потому что у них мягкий характер


    4
    Голосов: 11
    07.03.2019 04:10
    Вы зря говорите, что «МЮ» повезло.

    «Манчестер Юнайтед» – первая команда в истории Лиги чемпионов, которая прошла дальше с поражением в два мяча в домашнем матче. Кажется, они уже никого не боялись.

    Главное достижение клуба в победном матче с «ПСЖ» (3:1) – цельная и правильная командная игра. Даже когда на замену выходил 19-летний Чон, у него была четкая и идеально вписанная в задумки Сульшера задача. Парень ошибался чаще остальных игроков «Юнайтед», но все компенсировалось отлаженной системой и желанием остальных. Тут не так важны индивидуальные умения – вместе просто легче атаковать и обороняться.

    Обратный пример – Леандро Паредес. Он отыграл на десять минут больше Чона и почти не проваливался. Но осваивающийся в основе «Юнайтед» Чон сыграет в следующей стадии ЛЧ, а перешедший за трофеями в «ПСЖ» Паредес в этом сезоне точно не выиграет еврокубок. Потому что его клуб в конце матча неожиданно устраивало минимальное поражение и перекатывание мяча. Топ-команды обычно такое не допускают.

    Самые важные слова о провале «ПСЖ» сказал Маркиньос: «В одно время каждый сезон мы совершаем такие же ошибки. «МЮ» знал, как ими воспользоваться. Нам нужен мужской разговор в раздевалке. В конце монолога он выдал фразу, которую сейчас цитируют вообще все: «Как мы говорим в Бразилии, пришло время есть дерьмо. И поменьше разговаривать». Лучше и не скажешь, но помогают ли «ПСЖ» все эти эмоции и анализ? Кажется, что нет.

    В этом сезоне «ПСЖ» снова собирал состав под Лигу чемпионов. Приглашение Тухеля ориентировано совсем не под рекордное доминирование в слабом чемпионате. Его тактические идеи с Алвесом в роли опорника помогли обыграть «Наполи» и «Ливерпуль» на групповом этапе. Настрой на гостевую игру с «Юнайтед» тоже был запредельным, но потом «ПСЖ» заснул и чересчур поверил в себя.

    Сам Тухель сравнил вылет из ЛЧ с вылетом из Кубка лиги в матче с последней командой Лиги 1: «У «МЮ» не было моментов во втором тайме. Такие же эмоции я испытывал после поражения от «Генгама» (1:2). Там получился необъяснимый матч с тремя пенальти в наши ворота». Кстати, в той игре на поле еще был Неймар, но и он никак не повлиял на партнеров. Сейчас вышло повторение того развития матча, где в итоговый проход уже поверили заранее.

    Идеальная встреча с «МЮ» Сульшера – история про борьбу и старательное выполнение задач. Поведение и настрой людей из «ПСЖ» здесь никак не сочетались с такими вещами. Смотрите сами:

    Индивидуальные ошибки оказались решающими в моментах со всеми забитыми мячами. Странная передача Керера, скользкие перчатки Буффона, длинные руки Кимпембе – все три гола «ПСЖ» сам подарил сопернику. Это объяснимо слабым настроем и неправильным восприятием турнира.

    • Команду нельзя переключать по щелчку. «ПСЖ» включился сразу после первого гола и забил ответный, но дальше окончательно забыл о силе соперника. Там, где надо было просто доиграть эпизод, случались ложные замахи или пасы пятками между ног сопернику. Это больше похоже на лишнее пижонство, чем на способ забить необходимый гол.

    • После матча все обсуждают только арбитров и их решение по моменту с пенальти. Каким бы спорным не был эпизод, «ПСЖ» мог легко избежать всех приключений. Надо было просто вкатить еще пару мячей, но французы врубили скорости чемпионата Франции. Слабость соперников по Лиге 1 так и не дает Парижу выйти на новый уровень развития, зато точно добавляет игрокам излишней мягкости и проблем с настроем.

    Вряд ли они в ближайшее время испытают эмоции, похожие на порыв Лингарда.

    Сейчас фанатский мир делится на несколько примерно равных частей. Одни грустят персонально из-за Буффона, другие просто сочувствуют «ПСЖ», а остальные превозносят оборонительную игру наполовину основного состава «МЮ». Имея десяток травмированных, дисквалифицированного Погба и вылетевшего в первом тайме Байи, «Юнайтед» и правда отыграл героически.

    К «МЮ» и Сульшеру меньше всего вопросов. Нет их и к Тухелю. Он максимально влиял на матч, но не взбодрил игроков даже собственной энергией. Когда Мбаппе не реализовал выход один на один, Килиан явно вспомнил игру Лиги 1 с «Каном». Смех на пресс-конференции, минус бесплатный ужин для соперника, очередные легкие голы – так «ПСЖ» буднично развлекался в чемпионате.

    Во Франции Париж легко выигрывает без эмоциональных затрат. Из Лиги чемпионов с таким настроем получается только вылетать.

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    В это невозможно поверить. «МЮ» вышиб «ПСЖ» из Лиги чемпионов

    Джеко исполнил самую постыдную симуляцию сезона. Это просто цирк!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «ПСЖ»
    Рейтинг: 4 Голосов: 11
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 12:12

      МЮ сильнее???Ну только если характером и везением

      -1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 12:51

      МЮ сильнее. даже полуподростковый состав МЮ не допустил таких нелепых ошибок как топ-игроки ПСЖ. Основа МЮ переиграла бы их наверняка, и дома также

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dolf666 8 марта 2019, 15:59

      МЮ просто повезло,а ПСЖ снова нет

      -1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz > dolf666 8 марта 2019, 19:24

      Не думаю, что МЮ сильнее! Возможно опыта по больше)))

      0
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      Рейтинг: +7709

      mihail200606 7 марта 2019, 21:28

      Пэсэже Сами виноваты абсолютно.. Как с барсой тогда сопли возили в ответном матче, так и щас..

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 7 марта 2019, 18:19

      про слабый характер ПСЖ еще было известно до прихода актрисы в клуб!))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > MU-fanatic 8 марта 2019, 12:12

      Актриса играет в МЮ-Полина Погба

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 12:48

      Погба никогда не отмечался артистизмом, не припомню хотя бы одного нырка от него или чего-то подобного!

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dolf666 8 марта 2019, 15:59

      Он артист и без нырков.

      0
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      Рейтинг: +575

      Mark68 7 марта 2019, 15:40

      ...ПСЖ стал жертвой "понтов" своего руководства и отсутствия настоящей борьбы и конкуренции в слабом чемпионате Франции.!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +838

      sined1951 7 марта 2019, 12:22

      ПСЖ стал жертвой "понтов" своего руководства. В то время как другие ведущие клубы Европы реально укрепляли свои вратарские позиции за очень приличные деньги, ПСЖ вздумал пригласить на эту важнейшую позицию престарелого Буффона, лучшие игровые годы которого давно позади. Наши богатые клубы тоже страдают этой болезнью- Зенит (Маркизио), Спартак(попытка подписать Терри), Локомотив(Хёведас). Если клуб решил бороться за высокие места в ЛЧ у него не должно быть слабых позиций в команде, должно учитываться все до мелочей. Руководство ПСЖ это проигнорировало и в решающий момент получило по заслугам. Что касается МЮ, то они тоже не порадовали. Почти всю игру тот же "автобус" от Мауриньо. В команде собраны хорошие игроки, но созидательной игры с равными соперниками нет. Уповают в основном на контратаки и ошибки соперников.

      5
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      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > sined1951 7 марта 2019, 18:24

      собственно как и все клубы уповают)))интересно как бы ты сыграл в гостях проигрывая в счете после первого матча и с травмами некоторых основных игроков(Погба,Матич,Эрерра)это между прочим центр основы!!!твои мысли ясны,но в них много бреда дед!))сразу видно,что ты мало смотришь,своего мнения не имеешь и читаешь видимо больше мыслей других людей))автобус уехал вместе с мешком говна,а вчера была тактика исходя из действующих игроков!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > MU-fanatic 8 марта 2019, 12:14

      Да что-то ты прям чушь понес,толчнее понос

      -1
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      Рейтинг: +60

      Геннадий Бирюков 7 марта 2019, 09:46

      Жалко конечно было бы и тех и других в случае поражения,но МЮ с таким кол-ом проблем сделал свое дело.МЮ Браво! а ПСЖ удачи в следующем году)

      1
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      Рейтинг: +24993

      bset 7 марта 2019, 09:06

      Ну а что хотели. Надо было реализовывать свое преимущество еще в первом тайме.

      13
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 7 марта 2019, 07:57

      Пижонство никогда в почете не было!!! GGMU

      10
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      Рейтинг: +61

      dema 777 7 марта 2019, 07:54

      неймар пижон и команда такая же

      9
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 7 марта 2019, 06:34

      Случайность не случайность. а победа есть победа. ПСЖ как и в матче с Барселоной вышел на игру, думая, что игра уже решена...

      15
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