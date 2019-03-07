«ПСЖ» вылетел, потому что у них мягкий характер

Вы зря говорите, что «МЮ» повезло.

«Манчестер Юнайтед» – первая команда в истории Лиги чемпионов, которая прошла дальше с поражением в два мяча в домашнем матче. Кажется, они уже никого не боялись.

Главное достижение клуба в победном матче с «ПСЖ» (3:1) – цельная и правильная командная игра. Даже когда на замену выходил 19-летний Чон, у него была четкая и идеально вписанная в задумки Сульшера задача. Парень ошибался чаще остальных игроков «Юнайтед», но все компенсировалось отлаженной системой и желанием остальных. Тут не так важны индивидуальные умения – вместе просто легче атаковать и обороняться.

Обратный пример – Леандро Паредес. Он отыграл на десять минут больше Чона и почти не проваливался. Но осваивающийся в основе «Юнайтед» Чон сыграет в следующей стадии ЛЧ, а перешедший за трофеями в «ПСЖ» Паредес в этом сезоне точно не выиграет еврокубок. Потому что его клуб в конце матча неожиданно устраивало минимальное поражение и перекатывание мяча. Топ-команды обычно такое не допускают.

Самые важные слова о провале «ПСЖ» сказал Маркиньос: «В одно время каждый сезон мы совершаем такие же ошибки. «МЮ» знал, как ими воспользоваться. Нам нужен мужской разговор в раздевалке. В конце монолога он выдал фразу, которую сейчас цитируют вообще все: «Как мы говорим в Бразилии, пришло время есть дерьмо. И поменьше разговаривать». Лучше и не скажешь, но помогают ли «ПСЖ» все эти эмоции и анализ? Кажется, что нет.

В этом сезоне «ПСЖ» снова собирал состав под Лигу чемпионов. Приглашение Тухеля ориентировано совсем не под рекордное доминирование в слабом чемпионате. Его тактические идеи с Алвесом в роли опорника помогли обыграть «Наполи» и «Ливерпуль» на групповом этапе. Настрой на гостевую игру с «Юнайтед» тоже был запредельным, но потом «ПСЖ» заснул и чересчур поверил в себя.

Сам Тухель сравнил вылет из ЛЧ с вылетом из Кубка лиги в матче с последней командой Лиги 1: «У «МЮ» не было моментов во втором тайме. Такие же эмоции я испытывал после поражения от «Генгама» (1:2). Там получился необъяснимый матч с тремя пенальти в наши ворота». Кстати, в той игре на поле еще был Неймар, но и он никак не повлиял на партнеров. Сейчас вышло повторение того развития матча, где в итоговый проход уже поверили заранее.

Идеальная встреча с «МЮ» Сульшера – история про борьбу и старательное выполнение задач. Поведение и настрой людей из «ПСЖ» здесь никак не сочетались с такими вещами. Смотрите сами:

• Индивидуальные ошибки оказались решающими в моментах со всеми забитыми мячами. Странная передача Керера, скользкие перчатки Буффона, длинные руки Кимпембе – все три гола «ПСЖ» сам подарил сопернику. Это объяснимо слабым настроем и неправильным восприятием турнира.

• Команду нельзя переключать по щелчку. «ПСЖ» включился сразу после первого гола и забил ответный, но дальше окончательно забыл о силе соперника. Там, где надо было просто доиграть эпизод, случались ложные замахи или пасы пятками между ног сопернику. Это больше похоже на лишнее пижонство, чем на способ забить необходимый гол.

• После матча все обсуждают только арбитров и их решение по моменту с пенальти. Каким бы спорным не был эпизод, «ПСЖ» мог легко избежать всех приключений. Надо было просто вкатить еще пару мячей, но французы врубили скорости чемпионата Франции. Слабость соперников по Лиге 1 так и не дает Парижу выйти на новый уровень развития, зато точно добавляет игрокам излишней мягкости и проблем с настроем.

Вряд ли они в ближайшее время испытают эмоции, похожие на порыв Лингарда.

twit text — Manchester United (@ManUtd) 6 марта 2019 г.

Сейчас фанатский мир делится на несколько примерно равных частей. Одни грустят персонально из-за Буффона, другие просто сочувствуют «ПСЖ», а остальные превозносят оборонительную игру наполовину основного состава «МЮ». Имея десяток травмированных, дисквалифицированного Погба и вылетевшего в первом тайме Байи, «Юнайтед» и правда отыграл героически.

К «МЮ» и Сульшеру меньше всего вопросов. Нет их и к Тухелю. Он максимально влиял на матч, но не взбодрил игроков даже собственной энергией. Когда Мбаппе не реализовал выход один на один, Килиан явно вспомнил игру Лиги 1 с «Каном». Смех на пресс-конференции, минус бесплатный ужин для соперника, очередные легкие голы – так «ПСЖ» буднично развлекался в чемпионате.

Во Франции Париж легко выигрывает без эмоциональных затрат. Из Лиги чемпионов с таким настроем получается только вылетать.

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