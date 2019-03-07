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    Джеко исполнил самую постыдную симуляцию сезона. Это просто цирк!


    4
    Голосов: 8
    07.03.2019 01:47
    Это тоже было в ЛЧ, пока вы смотрели парижское безумие.

    В Португалии был не менее напряженный матч 1/8 финала между «Порту» и «Ромой», он даже завершился с тем же счетом, что и в Париже, только 3:1 выиграли хозяева и сделали это через овертайм.

    Все 120 минут лучше выглядели португальцы, «Рома» же себя не проявила, да и забила в ответ на гол Тиквиньо лишь с пенальти после дикой ошибки такого желанного многими топ-клубами Европы защитника Эдера Милитао. Гол Мареги перевел игру в овертайм, а там все решил пенальти, поставленный с помощью VAR. Алекс Теллес почти всегда в таких моментах точен – 3:1, и «Порту» в четвертьфинале, а Эусебио ди Франческо, похоже, уволят из «Ромы».

    И все же одним из самых обсуждаемых моментов матча стала стычка Пепе и Эдина Джеко. Босниец высказал португальцу все свои претензии, выслушал ответ и … рухнул на газон. Судья Чакыр церемониться не стал – влепил обоим по желтой карточке.

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    Вероятно, Джеко так и не опомнился от грубостей, сказанных в его адрес португальцем, потому смазал супермомент в овертайме еще при счете 2:1. Тем не менее, форвард «Ромы» мужественно доиграл матч до конца, но его команда в итоге покинула турнир.

    Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. Ответный матч

    Порту (Португалия) – Рома (Италия) – 3:1 (2:1; 0:0; 1:0)

    Голы: 1:0 – Соарес, 26; 1:1 – Де Росси (с пенальти), 37; 2:1 – Марега, 52; 3:1 – Теллес (с пенальти), 117.

    Результат первого матча – 1:2

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    В это невозможно поверить. «МЮ» вышиб «ПСЖ» из Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Скриншот из трансляции матча
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5873

      maygli 13 марта 2019, 14:57

      Ну и где жёлтая карточка за симуляцию?!?
      ВАР ё-моё...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 7 марта 2019, 19:59

      Да,выглядело это очень не красиво и по детски,"звезда" блин(((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 7 марта 2019, 16:38

      Джеко видимо решил исполнить Пепе, но Пепе его обманул и переиграл!)))

      4
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 > Fin035 8 марта 2019, 14:20

      Пепе на него перегаром дыхнул )

      1
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      ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 > сапёр75 8 марта 2019, 23:36

      )))

      0
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      Рейтинг: +19

      Just think 7 марта 2019, 13:09

      В италии только Наполи умеет атаковать, остальные знают только о защите.

      1
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      ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Just think 7 марта 2019, 23:31

      расскажи этот анекдот Ювентусу

      1
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      Рейтинг: +19

      Just think > Мы ЦСКА 8 марта 2019, 06:26

      Ювентус самый главный автобус в италии

      0
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Мы ЦСКА 8 марта 2019, 09:41

      Ювентусу???Да это автобус получше МЮ Жозе будет)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 7 марта 2019, 12:38

      его еще на 60 минуте надо было удалять за умышленный удар локтем но в Порто не оказалось достойного симулянта

      0
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > giluxa1963 8 марта 2019, 09:42

      Пиши название команды правильно

      -1
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 7 марта 2019, 09:19

      Позорник! Зачем тогда вообще свой нежный девичий лобик подставлял?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 7 марта 2019, 06:46

      Я смеялся в голос, когда это смотрел. Вот она сила слова)

      8
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Viper for CSKA 7 марта 2019, 23:32

      посмотри как на этой неделе Смолов симулировал..... 2-я серия этой комедии

      2
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 7 марта 2019, 01:56

      мужественно доиграл до конца?) что?) после такой симуляции он мужик?

      1
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 > SarJr 7 марта 2019, 02:26

      думаю в словах автора была ирония)

      8
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      Рейтинг: +2402

      SarJr > Tuxuu777 7 марта 2019, 02:43

      Ну это единственный вариант)))

      1
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