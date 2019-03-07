Джеко исполнил самую постыдную симуляцию сезона. Это просто цирк!

Это тоже было в ЛЧ, пока вы смотрели парижское безумие.

В Португалии был не менее напряженный матч 1/8 финала между «Порту» и «Ромой», он даже завершился с тем же счетом, что и в Париже, только 3:1 выиграли хозяева и сделали это через овертайм.

Все 120 минут лучше выглядели португальцы, «Рома» же себя не проявила, да и забила в ответ на гол Тиквиньо лишь с пенальти после дикой ошибки такого желанного многими топ-клубами Европы защитника Эдера Милитао. Гол Мареги перевел игру в овертайм, а там все решил пенальти, поставленный с помощью VAR. Алекс Теллес почти всегда в таких моментах точен – 3:1, и «Порту» в четвертьфинале, а Эусебио ди Франческо, похоже, уволят из «Ромы».

И все же одним из самых обсуждаемых моментов матча стала стычка Пепе и Эдина Джеко. Босниец высказал португальцу все свои претензии, выслушал ответ и … рухнул на газон. Судья Чакыр церемониться не стал – влепил обоим по желтой карточке.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Вероятно, Джеко так и не опомнился от грубостей, сказанных в его адрес португальцем, потому смазал супермомент в овертайме еще при счете 2:1. Тем не менее, форвард «Ромы» мужественно доиграл матч до конца, но его команда в итоге покинула турнир.

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. Ответный матч

Порту (Португалия) – Рома (Италия) – 3:1 (2:1; 0:0; 1:0)

Голы: 1:0 – Соарес, 26; 1:1 – Де Росси (с пенальти), 37; 2:1 – Марега, 52; 3:1 – Теллес (с пенальти), 117.

Результат первого матча – 1:2

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