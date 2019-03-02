Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Команде обещали бесплатный ужин, если Мбаппе не забьет. Он оформил дубль


    5
    Голосов: 3
    02.03.2019 22:00
    Тухель шутил, что поможет.

    «Кан» идет в зоне вылета и борется за выживание в Лиге 1. В конце февраля команда получила усиление тренерского штаба: бывший тренер «Алании», «Монпелье» и «Ренна» Ролан Курбис пришел на роль одного из консультантов.

    Теперь в «Кане» ищут разные методы для мотивации игроков. В домашней игре с «ПСЖ» у «Кана» номинально не было шансов, но появилась дополнительная награда. Курбис пообещал футболистам ужин за его счет, если они сдержат Киллиана Мбаппе.

    «Может, я оставлю Мбаппе дома. Тогда Курбис точно оплатит ужин своим игрокам!» – пошутил на пресс-конференции Томас Тухель. Из заметных личностей на поле так и не вышли Верратти и Буффон, но Мбаппе он все-таки поставил с первых минут.

    В начале второго тайма «Кан» неожиданно забил. Дальше случилось то, чего так боялись хозяева поля. Сначала Мбаппе реализовал пенальти, а на 87-й минуте вколотил победный гол. «Мы ехали три часа на автобусе, но не чувствовали себя туристами», – весело отвечал Мбаппе после матча.

    Всего в этой встрече он нанес пять ударов в сторону ворот, дважды успешно обыграл соперника и показал 88% успешных передач. Интересно, что Ди Мария нанес на один удар больше, но отметился только попаданием в перекладину.

    Голы в игре с «Каном» сделали Мбаппе одним из главных форвардов Европы:

    • Прямо сейчас он забил 24 гола и отдал 6 голевых передач в Лиге 1. Среди игроков топ-5 лиг только у Месси лучше показатели результативности.
    • В общей статистике у Мбаппе уже больше результативных действий, чем сыграно матчей. Всего за «ПСЖ» он отыграл 76 встреч во всех турнирах, забил 50 голов и сделал 29 ассистов.
    • На счету Килиана пять из шести последних голов «ПСЖ» в Лиге 1. Между этими мячами вклинился только гол «Ниму» от молодого Нкунку.

    Теперь у «ПСЖ» 71 набранное очко за 26 матчей. Это лучший результат в истории лиги на момент такого этапа сезона. Мбаппе участвует в создании рекорда и только улучшает собственные показатели. Следующим соперником «ПСЖ» в чемпионате будет «Дижон». Интересно, что сделает для сдерживания Килиана еще один аутсайдер Лиги 1.

    Актуальные материалы:

    Карьеру Диаби испортили травмы, но он боролся до конца

    «Монако» уволил Васильева. При нем взяли чемпионство и заиграли 103 человека

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +128

      Jackson88 3 марта 2019, 17:51

      Вот кого надо в Реал))) связка Мбаппе Винисиус была бы клёвая))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      recurde 3 марта 2019, 00:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зарабатывай на ставках >>> buki-sosamba.ru

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11