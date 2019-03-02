Команде обещали бесплатный ужин, если Мбаппе не забьет. Он оформил дубль

Тухель шутил, что поможет.

«Кан» идет в зоне вылета и борется за выживание в Лиге 1. В конце февраля команда получила усиление тренерского штаба: бывший тренер «Алании», «Монпелье» и «Ренна» Ролан Курбис пришел на роль одного из консультантов.

Теперь в «Кане» ищут разные методы для мотивации игроков. В домашней игре с «ПСЖ» у «Кана» номинально не было шансов, но появилась дополнительная награда. Курбис пообещал футболистам ужин за его счет, если они сдержат Киллиана Мбаппе.

«Может, я оставлю Мбаппе дома. Тогда Курбис точно оплатит ужин своим игрокам!» – пошутил на пресс-конференции Томас Тухель. Из заметных личностей на поле так и не вышли Верратти и Буффон, но Мбаппе он все-таки поставил с первых минут.

В начале второго тайма «Кан» неожиданно забил. Дальше случилось то, чего так боялись хозяева поля. Сначала Мбаппе реализовал пенальти, а на 87-й минуте вколотил победный гол. «Мы ехали три часа на автобусе, но не чувствовали себя туристами», – весело отвечал Мбаппе после матча.

Всего в этой встрече он нанес пять ударов в сторону ворот, дважды успешно обыграл соперника и показал 88% успешных передач. Интересно, что Ди Мария нанес на один удар больше, но отметился только попаданием в перекладину.

Голы в игре с «Каном» сделали Мбаппе одним из главных форвардов Европы:

Прямо сейчас он забил 24 гола и отдал 6 голевых передач в Лиге 1. Среди игроков топ-5 лиг только у Месси лучше показатели результативности.

В общей статистике у Мбаппе уже больше результативных действий, чем сыграно матчей. Всего за «ПСЖ» он отыграл 76 встреч во всех турнирах, забил 50 голов и сделал 29 ассистов.

На счету Килиана пять из шести последних голов «ПСЖ» в Лиге 1. Между этими мячами вклинился только гол «Ниму» от молодого Нкунку.

Теперь у «ПСЖ» 71 набранное очко за 26 матчей. Это лучший результат в истории лиги на момент такого этапа сезона. Мбаппе участвует в создании рекорда и только улучшает собственные показатели. Следующим соперником «ПСЖ» в чемпионате будет «Дижон». Интересно, что сделает для сдерживания Килиана еще один аутсайдер Лиги 1.

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