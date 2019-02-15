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    «Монако» уволил Васильева. При нем взяли чемпионство и заиграли 103 человека


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    Голосов: 7
    15.02.2019 10:54
    Минус один русский топ-менеджер в Европе.

    «Монако» разруливает тяжелую ситуацию, в которую сам угодил осенью. Клуб сделал ряд трансферных ходов, вернул Жардима. Теперь революционная очередь дошла до высших лиц клуба.

    Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев уволил вице-президента команды Вадима Васильева. Васильев на встрече с журналистами о причинах отставки говорить не стал: просто поблагодарил, руководство, болельщиков, князя Альбера II, пожелал удачи Жардиму и игрокам.

    Рыболовлев же не сдерживался и рассказал о причинах увольнения Васильева. «За шесть лет работы Вадима Васильева в «Монако» мы вместе проделали большой путь. Было много успехов. Но за последний год были допущены и серьезные ошибки, которые привели к худшим за семь лет спортивным результатам. С недавнего времени мне пришлось активно разбираться с проблемами клуба.

    Я принял ряд сложных, но, на мой взгляд, необходимых решений. В частности, я сам позвонил Леонарду Жардиму – извинился перед ним за допущенную в октябре ошибку, попросил его вернуться и возглавить команду. Я одобрил все его предложения о приобретении новых игроков во время зимнего трансферного окна. Настало время перемен. Я принял очень трудное для меня решение освободить Вадима Васильева от должностей вице-президента и генерального директора клуба».

    Так закончилась история Вадима Васильева в «Монако». Он проработал в клубе шесть лет.

    Чем запомнился

    • За 6 лет работы Васильев превратил «Монако» в конвейер: при функционере за клуб в Лиге 1 сыграли 103 футболиста – это больше, чем при любом другом вице-президенте команды за этот же срок.

    • Вадим Васильев наладил контакт с влиятельным агентом Жорже Мендешем, который сейчас строит империю в «Вулверхэмптоне». За счет этого привлекли Фалькао, Хамеса и Моутинью – все они сотрудничают с Мендешем.

    • Васильев подписал супервыгодный контракт, по которому «Монако» выплачивал ему 10% от каждого трансфера. Football Leaks сообщает, что за сезон-2015/16 ему прилетело 5,3 миллиона евро, в сезоне-2016/17 – 5,4 миллиона. За два трансферных окна сезона-2017/18 «Монако» продал футболистов на 123 миллиона.

    То есть, Васильев заработал примерно 12,3 миллиона. Точное число посчитать невозможно, так как, к примеру, за Мбаппе «ПСЖ» отдавал сумму несколькими траншами. Плюс в истории с продажей Мбаппе возможны неплохие бонусы: например, за победу в Лиге 1.

    • Васильев был одним из инициатором развития академии «Монако». За последнее время Васильев сделал несколько важных шагов в этом плане. Первый – обновил базу, «Монако» потратил на это около 30 миллионов. Второе – назначил Бертрана Разо директором академии «Монако». До этого Разо работал в «ПСЖ» и открыл миру Преснеля Кимпембе, Адриена Рабьо, Кристофера Нкунку, Альфонса Ареоля и многих других классных молодых игроков.

    • Благодаря функционеру в «Монако» достаточно безболезненно произошла смена схемы развития. До сезона-2016/17 команда закупалась дорогими звездами. После этого она вылепливала состав из воспитанников и приобретенной молодежи.

    • При Васильеве «Монако» вылез из Лиги 2, дважды был серебряным призером высшей французской лиги, стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

    • Болельщики обвиняют руководство (в том числе и Васильева) в том, что при нем клуб превратился в пункт купли-продажи: лидеры уходили, на их месте появлялись талантливые футболисты, которые прокачивались и повторяли ситуацию. Яркий пример – Хамес и Лемар.

    • Васильев был одним из инициаторов приглашения Александра Головина. Сначала карьера у Головина в новой команде была несколько скомканная, сейчас вроде бы все налаживается: он забил два гола, получил травму, но восстановился и, кажется, чувствует себя комфортно.

    • Леонарду Жардим – один из лучших специалистов Франции по работе с молодежью. Но даже это не спасло его от увольнения. Отставку тренера подтверждал Васильев, а на его место пригласил Анри: человека без опыта самостоятельной работы, который после назначения разругался со всеми лидерами и отправил их в дубль. Как говорил Дмитрий Рыболовлев, возвращением Жардима занимался он сам, а не Васильев.

    Как можно оценить ситуацию

    «Монако» нужна перезагрузка – «Монако» ее устраивает любыми способами. С одной стороны, клуб избавился от функционера, который помог ему выйти из кризиса. С другой стороны, «Монако» таким решением сберег средства (вряд ли теперь клуб будет жертвовать 10% суммы от каждой продажи) и уволил человека, не принимавшего важные решения в критические моменты (все тот же пример с Жардимом).

    Выражаясь фразой Аль Капоне: «Ничего личного. Просто бизнес».

    Другие материалы про «Монако» и все, что с ним связано:

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    Анри так ужасен в «Монако», что бесит даже игроков. Его уволят за 10 миллионов

    «Монако» спасает сезон: 13 млн за пять новичков, куча травм, дыры в защите

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 февраля 2019, 20:31

      результат был, трудно спорить.. но когда то бывают и провалы..
      без работы скорее всего не останется, но такие проценты мало кто ему предложит наверное..

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 февраля 2019, 10:11

      Мне конвейерная система тоже не нравилась. Вызывала вопросы. А тут 10% еще оказалось. Личная заинтересованость в продаже игроков. Мда.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 15 февраля 2019, 18:48

      кто то должен стать козлом отпущенья

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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 февраля 2019, 14:34

      Чувак брал 10% при этом приводя в клуб игроков за которых через год мог выручить 300%
      Теперь кто будет приводить игроков за бесплатно? И кого? Я смотрю в основном те кто приходит в разные клубы в цене только теряют.
      Кажется зря его выгнали...

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      Рейтинг: +24996

      bset 15 февраля 2019, 12:17

      Как-то обидно. Ошибка серьезная. Но неужели она перечеркнула все прежние труды? Для него это уже как второй дом, а тут его вышвырнули. Ждем очередного признания ошибок и возвращения в Монако, как случилось с Жардимом.

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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 15 февраля 2019, 11:02

      Слили человека

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