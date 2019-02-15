«Монако» уволил Васильева. При нем взяли чемпионство и заиграли 103 человека

Минус один русский топ-менеджер в Европе.

«Монако» разруливает тяжелую ситуацию, в которую сам угодил осенью. Клуб сделал ряд трансферных ходов, вернул Жардима. Теперь революционная очередь дошла до высших лиц клуба.

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев уволил вице-президента команды Вадима Васильева. Васильев на встрече с журналистами о причинах отставки говорить не стал: просто поблагодарил, руководство, болельщиков, князя Альбера II, пожелал удачи Жардиму и игрокам.

Рыболовлев же не сдерживался и рассказал о причинах увольнения Васильева. «За шесть лет работы Вадима Васильева в «Монако» мы вместе проделали большой путь. Было много успехов. Но за последний год были допущены и серьезные ошибки, которые привели к худшим за семь лет спортивным результатам. С недавнего времени мне пришлось активно разбираться с проблемами клуба.

Я принял ряд сложных, но, на мой взгляд, необходимых решений. В частности, я сам позвонил Леонарду Жардиму – извинился перед ним за допущенную в октябре ошибку, попросил его вернуться и возглавить команду. Я одобрил все его предложения о приобретении новых игроков во время зимнего трансферного окна. Настало время перемен. Я принял очень трудное для меня решение освободить Вадима Васильева от должностей вице-президента и генерального директора клуба».

Так закончилась история Вадима Васильева в «Монако». Он проработал в клубе шесть лет.

Чем запомнился

• За 6 лет работы Васильев превратил «Монако» в конвейер: при функционере за клуб в Лиге 1 сыграли 103 футболиста – это больше, чем при любом другом вице-президенте команды за этот же срок.

• Вадим Васильев наладил контакт с влиятельным агентом Жорже Мендешем, который сейчас строит империю в «Вулверхэмптоне». За счет этого привлекли Фалькао, Хамеса и Моутинью – все они сотрудничают с Мендешем.

• Васильев подписал супервыгодный контракт, по которому «Монако» выплачивал ему 10% от каждого трансфера. Football Leaks сообщает, что за сезон-2015/16 ему прилетело 5,3 миллиона евро, в сезоне-2016/17 – 5,4 миллиона. За два трансферных окна сезона-2017/18 «Монако» продал футболистов на 123 миллиона.

То есть, Васильев заработал примерно 12,3 миллиона. Точное число посчитать невозможно, так как, к примеру, за Мбаппе «ПСЖ» отдавал сумму несколькими траншами. Плюс в истории с продажей Мбаппе возможны неплохие бонусы: например, за победу в Лиге 1.

• Васильев был одним из инициатором развития академии «Монако». За последнее время Васильев сделал несколько важных шагов в этом плане. Первый – обновил базу, «Монако» потратил на это около 30 миллионов. Второе – назначил Бертрана Разо директором академии «Монако». До этого Разо работал в «ПСЖ» и открыл миру Преснеля Кимпембе, Адриена Рабьо, Кристофера Нкунку, Альфонса Ареоля и многих других классных молодых игроков.

• Благодаря функционеру в «Монако» достаточно безболезненно произошла смена схемы развития. До сезона-2016/17 команда закупалась дорогими звездами. После этого она вылепливала состав из воспитанников и приобретенной молодежи.

• При Васильеве «Монако» вылез из Лиги 2, дважды был серебряным призером высшей французской лиги, стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

• Болельщики обвиняют руководство (в том числе и Васильева) в том, что при нем клуб превратился в пункт купли-продажи: лидеры уходили, на их месте появлялись талантливые футболисты, которые прокачивались и повторяли ситуацию. Яркий пример – Хамес и Лемар.

• Васильев был одним из инициаторов приглашения Александра Головина. Сначала карьера у Головина в новой команде была несколько скомканная, сейчас вроде бы все налаживается: он забил два гола, получил травму, но восстановился и, кажется, чувствует себя комфортно.

• Леонарду Жардим – один из лучших специалистов Франции по работе с молодежью. Но даже это не спасло его от увольнения. Отставку тренера подтверждал Васильев, а на его место пригласил Анри: человека без опыта самостоятельной работы, который после назначения разругался со всеми лидерами и отправил их в дубль. Как говорил Дмитрий Рыболовлев, возвращением Жардима занимался он сам, а не Васильев.

Как можно оценить ситуацию

«Монако» нужна перезагрузка – «Монако» ее устраивает любыми способами. С одной стороны, клуб избавился от функционера, который помог ему выйти из кризиса. С другой стороны, «Монако» таким решением сберег средства (вряд ли теперь клуб будет жертвовать 10% суммы от каждой продажи) и уволил человека, не принимавшего важные решения в критические моменты (все тот же пример с Жардимом).

Выражаясь фразой Аль Капоне: «Ничего личного. Просто бизнес».

Другие материалы про «Монако» и все, что с ним связано:

Как русские менеджеры сделали «Монако» чемпионом. История олигарха из Перми, который перевернул футбол Франции

Анри так ужасен в «Монако», что бесит даже игроков. Его уволят за 10 миллионов

«Монако» спасает сезон: 13 млн за пять новичков, куча травм, дыры в защите