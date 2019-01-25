Анри так ужасен в «Монако», что бесит даже игроков. Его уволят за 10 миллионов

Не добился результата и разругался с футболистами.

Как все начиналось

«Счастлив вернуться в «Монако» и в то же время преисполнен решимости выполнять сложные задачи». Тьерри Анри провел хорошее лето в России, где уже как тренер, пусть и не главный, но стал бронзовым призером чемпионата мира, а затем принял вызов в родном клубе, который терпел крушение в начале сезона. Леонарду Жардима убрали, тот, казалось, поедет отходить от стресса в богатые страны Азии, в то время как Анри будет вытаскивать команду со дна. 13 октября Анри возглавил «Монако», который шел последним в Лиге 1 с шестью очками после девяти матчей и проиграл два матча в Лиге чемпионов.

Начиналось все довольно позитивно – на дворе октябрь, впереди почти весь сезон, а жуткие результаты – это сплошь недоразумения, тем более что «Монако» и вправду играл не так ужасно, как это отражалось в счетах на табло. Назначение Анри поддержал Арсен Венгер: «Безусловно, это хороший выбор. Анри очень умен и достаточно хорошо понимает футбол». Сам Тьерри рассуждал о возможности финишировать в топ-3 и паясничал на первой пресс-конференции – он ответил на вопросы на английском языке и забыл, что нужно делать паузы для французского переводчика.

Терпения руководства клуба хватило на три месяца, после чего Анри уволили.

Как играл «Монако» под руководством Анри

• «Монако» вылетел из Лиги чемпионов, набрав одно очко в шести матчах. Заодно и получил позорнейшие домашние 0:4 от «Брюгге».

• В чемпионате из 12 матчей «Монако» под руководством Анри проиграл семь раз, а выиграл всего дважды. Все три гола в выигранных матчах забивал Фалькао, два из них – с пенальти (1:0 – «Кан», 2:0 – «Амьен»).

• «Монако» вылетел из Кубка Франции на стадии 1/16 финала, но продолжает борьбу в Кубке лиги, где сыграет с «Генгамом» в полуфинале.

• С принципиальными соперниками не сложилось: 0:4 от «ПСЖ», 0:3 от «Лиона». Зато были 1:1 с «Марселем», где «Монако» мог бы и выиграть. При этом неделю назад монегаски опозорились дома в игре со «Страсбуром» – 1:5.

• По некоторым цифрам у «Монако» не провал: % точности передач пятый в лиге, владение мячом не менее 49%. Но с остальным гораздо хуже – четвертый с конца по ударам в створ и по обводкам, третий снизу по отборам, а по перехватам – вообще худший клуб в лиге. Все выглядело не так страшно в начале сезона, но со временем цифры сильно испортились.

Чем запомнился сам Анри

• Встретился с Черчесовым, который поговорил о Головине. «Посетил их базу, пообщался с Анри. Когда туда приехал, тренировалось человек 14, и я спросил у тренера: «Это ваш второй состав?» А он мне ответил: «Это все травмированные», – рассказал тренер сборной России. Бесконечные травмы – еще одна причина, почему у Анри ничего не получилось.

• На пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Боруссией» приказал своему игроку задвинуть за собой стул после ухода с места.

twit text — Late Football Club (@LateFootClub) 10 декабря 2018 г.

• Обозвал футболиста соперника странным ругательством: «Ты, сукин внук!». Произошло это в матче против «Страсбура» (1:5), где Анри показалось, что игрок соперника тянет время еще в первом тайме.

• Сорвался на судейство и систему VAR, это тоже произошло после 1:5: «С момента моего назначения в «Монако» я ничего не говорил ни про судейство, ни про систему VAR. Теперь чаша переполнена, как мне кажется».

Что произошло 24 января

Сразу четыре события за один вечер:

1. Анри отправил в резервную команду несколько игроков основы.

2. Затем от тренера подоспело объяснение: «Мы уменьшили состав в размере. Нам нужны парни, которые хотят спасти клуб, а не просто думают о своем будущем. Мы идем на войну». Конкретные имена названы не были.

3. Через три часа Анри был отстранен руководством клуба, а исполняющим обязанности тренера назначен ассистент Анри – Франк Пасси.

4. Появились сообщения о возможности возвращения Жардима. Позже, уже утром, в BBC рассказали о том, что контракт с португальцем уже согласован.

Почему именно отстранение Анри, а не увольнение? Одна из версий – слишком большая сумма неустойки, если разрывать контракт сейчас (аж 10-15 миллионов евро).

twit text — Get French Football News (@GFFN) 24 января 2019 г.

Почему Анри невзлюбили

Goal France ссылается на слова источников в клубе:

«В одном из последних матчей он закричал: «Это вот этот игрок должен стоить 10 миллионов евро?» Слышали все, кто сидел на скамейке. Посыл игрокам был очень негативным».

Еще одна цитата: «Он плохо разговаривал с футболистами, это факт. Многих раздражало то, каких людей он приводил в пример. От него исходила надменность, было чувство, будто бы ему и правда наплевать на чужое мнение».

Кроме того, как пишет getfootballnewsfrance.com, команду смутило то, как быстро повлияли на Анри неудачи в клубе. «Можно было просто понаблюдать за тем, как он ведет себя во время матчей, какой негатив от него исходил, какую агрессивную реакцию вызывал любой неточный пас, потеря мяча или спорное судейское решение. А еще многих удивило, каким спокойным казался Анри, когда пришел в клуб, и насколько негативным стало его поведение после череды поражений».

Еще одна версия того же издания: никто не понял решения назначить Тилеманса капитаном в отсутствие Фалькао. Вернее, поняли – с Тилемансом Анри работал летом в сборной – но никто не объяснил это команде, учитывая, что одним из ментальных лидеров является харизматичный поляк Камиль Глик, к тому же у него и больше сотни матчей за клуб. И ладно бы Тилеманс проводил неплохой сезон и как-то выделялся, но смотрелся он на поле так же плохо, как и практически все остальные одноклубники.

В сети гуляет шутка о том, что из известной тройки экспертов Невилл – Анри – Каррагер на тренерской скамейке осталось опозориться только последнему. У первого процент побед в «Валенсии» равен 35,7%, у второго во главе «Монако» вообще 20%. Карра в тренеры пока не спешит.

Положение у «Монако» плохое, но пока еще не критическое. Очевидно, что главной задачей является сохранение места в Лиге 1, а значит, 16-е или 17-е место (до 15-го далековато – восемь очков). В крайнем случае – 18-е, чтобы сыграть в стыках. От спасительных строчек монегаски находятся на расстоянии одной победы. Еще даже есть шанс завоевать трофей – Кубок лиги, причем в полуфинале будет соперник, который играет еще хуже «Монако» – «Генгам», идущий 20-м и получивший девять голов от «ПСЖ». Ну, и в финале будет поджидать не «ПСЖ», «Лион», «Марсель» или неплохо идущий по сезону «Сент-Этьен», а середняк «Бордо» или далеко не гранд «Страсбур».

Сейчас первостепенная задача нового тренера – просто успокоить игроков. Команда с Субашичем, Налдо, Гликом, Тилемансом, Фабрегасом, Головиным и Фалькао вполне способна выбраться из трясины. Нужно лишь разобраться с психологией. Это та часть тренерской работы, которую Анри в «Монако» завалил полностью. Впрочем, он и в остальном успешен не был.