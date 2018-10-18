Анри: «Финишировать в топ-3? Это возможно»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился мнением о шансах команды на попадание в топ-3 Лиги 1.

«Все вы знаете, что результат имеет значение. Но результат – это следствие того, что ему предшествует. Я не люблю использовать слово «победа», но побеждать можно только тогда, когда ты хорошо работаешь.

Пока реально набрать необходимое количество очков, финишировать в топ-3 возможно. Это долгая, тяжелая работа», – сказал Анри.

«Монако» с 6-ю очками занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.