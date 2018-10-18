Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Анри: «Финишировать в топ-3? Это возможно»

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился мнением о шансах команды на попадание в топ-3 Лиги 1.

    «Все вы знаете, что результат имеет значение. Но результат – это следствие того, что ему предшествует. Я не люблю использовать слово «победа», но побеждать можно только тогда, когда ты хорошо работаешь.

    Пока реально набрать необходимое количество очков, финишировать в топ-3 возможно. Это долгая, тяжелая работа», – сказал Анри.

    «Монако» с 6-ю очками занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2018 00:58
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 18 октября 2018, 04:24

      Монако скорее финиширует в тройке на вылет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12395

      DeStar 18 октября 2018, 03:07

      Ну уже не в этом сезоне. Даже если вдруг Анри окажется толковым стратегом и так далее, монако будет на месте 6-7

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 18 октября 2018, 01:08

      Давай Тьерри тащи!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11