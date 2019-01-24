Sky Sports: «Монако» ведет переговоры с Жардимом. Анри отстранен от работы

«Монако» ведет переговоры с Леонарду Жардимом, клуб хочет вернуть его на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Sky Sports.

Жардим возглавлял «Монако» с лета 2014 года по осень 2018 года. В октябре его пост занял Тьерри Анри. Сегодня руководство клуба отстранило француза от работы с первой командой, пока неизвестно, останется ли Анри в клубе.