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    Sky Sports: «Монако» ведет переговоры с Жардимом. Анри отстранен от работы

    «Монако» ведет переговоры с Леонарду Жардимом, клуб хочет вернуть его на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Sky Sports.

    Жардим возглавлял «Монако» с лета 2014 года по осень 2018 года. В октябре его пост занял Тьерри Анри. Сегодня руководство клуба отстранило француза от работы с первой командой, пока неизвестно, останется ли Анри в клубе.

    • «Монако» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1.
    • Под руководством Анри команда провела 20 матчей: четыре победы, пять ничьих и 11 поражений.

    Источник: Sky Sports

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    24.01.2019 23:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 12:18

      Жардим может не согласиться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 25 января 2019, 01:35

      Ну и зачем два раза в одну реку

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 00:52

      Взяли бы Ганчаренко)))Точно бы справился,но Гинер не отдаст)))
      100% Монако спасется и не вылетит из Лиги 1

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 25 января 2019, 00:07

      определенно надо находить нового тренера, а Анри вообще ведет себя как тряпка, не ожидал от него, то обзывается, то игроков раскидывает в разные составы, точно у Моура учился))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 января 2019, 00:06

      С такими боссами "Монако", у которых семь пятниц на не деле клуб будет лихорадить ещё долго.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 24 января 2019, 23:57

      Если у Жардима есть хоть чуток достоинства, пошлёт эту помойку подальше.

      4
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