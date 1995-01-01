Ужасы Головина продолжаются. На этот раз он запорол супермомент

А мог стать героем на самом «Велодроме».

Месяц без футбола

Александр Головин въехал в Фекира на 47-й минуте матча с «Лионом», получил красную карточку и присел на четыре матча. «Монако» без него проиграл дома «Генгаму», зато преуспел в обоих кубках, выйдя в следующие стадии. За это время российский футболист встретился с юными фанатами «Монако», угодил в список самых провальных трансферов лета, но при этом попал в топ-100 лучших футболистов года по версии Marca. Срок дисквалификации истек, и Головин готовился к гостевому матчу против «Марселя».

Он попал в стартовый состав, да еще и вышел вместе со звездным новичком «Монако» – Сеском Фабрегасом. Любопытно, что, когда Фабрегас играл с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов, Головин еще заканчивал третий класс. Сам же испанец также играл в одной команде с топовым русским футболистом – вы помните их дуэт с Андреем Аршавиным.

Первое удаление Головина во Франции. Он чуть не травмировал Фекира

Соперник в отвратительной форме

Хотя так можно сказать про весь сезон. Конечно, «Марсель» не торчит в зоне вылета, как «Монако», но девятое место – совсем не та позиция, на которую рассчитывали фанаты, болевшие прошлой весной за команду в финале Лиги Европы. Кстати, сейчас в ЛЕ «Марсель» вообще оглушительно провалился, набрав одно (!) очко в группе. А еще в течение нескольких недель клуб умудрился вылететь из обоих кубков, причем в прошлое воскресенье вообще опозорился, проиграв команде «Андрезье» из четвертого (!!) дивизиона.

Последний раз команда Руди Гарсии побеждала 25 ноября. С тех пор, семь матчей, из которых проиграно четыре.

Головин в нападении

В 3-5-2 в исполнении «Монако» Головин составил пару нападения с португальцем Рони Лопешем. Твиттер «Монако» выделил при объявлении составов даже не звездного новичка, а нашего футболиста.

twit text — AS Monaco (@AS_Monaco) 13 января 2019 г.

Впрочем, поиграть он уже успел почти на всех позициях в атаке.

Первые полчаса «Монако» толком не играл в футбол, а Головин редко встречался с мячом, а когда встречался, тут же его терял. Удивительно, что и «Марсель», забивший на 13-й минуте, также перестал играть. На 29-й минуте российский полузащитник сыгрался с Сеском, ворвался в штрафную соперника, красиво обыграв Луиса Густаво, но мяч потерял. Зато через девять минут навес Головина привел к голу – мяч поймал Хенрикс и скинул его на Тилеманса, а тот сравнял счет – 1:1.

twit text — Fx-invest (@PFxinvest) 13 января 2019 г.

Еще через две минуты Головин буквально чуть-чуть не успел на добивание, а в конце тайма заработал фол в перспективной контратаке, хотя могла она закончиться чем-то более опасным.

После перерыва наш футболист как мог пытался обострять, чаще оказываясь против Луиса Густаво, то накручивая бразильца, то отдавая ему мяч. На 70-й минуте Товен вывел «Марсель» вперед, а Головина тут же заменили. Только усевшись на скамейку он узнал, что судья отменил гол из-за фола на голкипере.

Тот самый жуткий промах

Уходить отдыхать россиянин мог при счете 2:1 в пользу «Монако», а сам бы считался автором победного (пока) гола. В контратаке Головин получил мяч в десяти метрах от ворот и, оказавшись прямо перед Манданда, технично переправлял его в ворота.

Только штанга. Обидно просто до ужаса.

twit text — Lana (@Cocolitooo) 13 января 2019 г.

Цифры

Всего на счету Головина в этом матче: 70% точных передач, 1 выигранное верховое единоборство, 1 удачная обводка, 1 заработанный фол, 2 отбора, 1 перехват, 1 фол. И 1 удар, превратившийся в момент, который будут обсуждать еще долго. Жаль, что так произошло при в целом старательной и не провальной игре нашего футболиста. Но за 11 матчей в Лиге 1 у него по-прежнему лишь одно результативное действие – голевой пас. Первый гол россиянина на «Велодроме» не состоялся.

Дальше

Впереди у «Монако» три домашних матча в рамках одной недели. В чемпионате монегаски примут «Ниццу» и «Страсбур», в кубке Франции – «Метц». Есть ощущение, что в одной из этих игр Головин забьет. Судьба вернет ему должок за сегодняшнюю неудачу.

Чемпионат Франции. Лига 1. 20-й тур

Марсель – Монако – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Лопес, 13; 1:1 – Тилеманс, 38.

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Турнирная таблица Лиги 1