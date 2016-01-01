«Монако» спасает сезон: 13 млн за пять новичков, куча травм, дыры в защите

Вылетят или спасутся?

Осенью «Монако» захлестнула депрессивная волна. Результата не было, тренер-чемпион уволен, издание Le10Sport записало Головина в сборную худших европейских Лиги 1 прошлого лета.

«Монако» пока что не спасает даже Тьерри Анри. С того момента, как он сменил Жардима, «Монако» в 10 матчах чемпионата победил лишь дважды, еще в двух встречах были ничьи, все остальное – поражения.

Зимнее трансферное окно – идеальное время, чтобы перезапустить команду. «Монако» действует очень активно.

Команда перестраивает состав

За две недели с открытия трансферного окна «Монако» уже взял:

Фабрегаса на правах свободного агента из «Челси». Сеск добавит центру поля креативных действий и усилит связь между серединой поля и нападением. Это, кстати, было видно в его первом матче за «Монако», против «Марселя»: в этой игре Фабрегас сделал 61 передачу, 90% из них стали успешными.

Левого защитника Болло-Туре «Лилля» за 11 миллионов евро.

Налдо из «Шальке» (2 миллиона). Эта покупка выглядит достаточно продуманной. Команда Анри – одна из худших по игре в воздухе в своей штрафной площади. Примерно каждый 5,3 заброс в штрафную «Монако» заканчивается результативным ударом головой. 198-сантиметровый Налдо определенно должен исправить этот момент.

Ванкера (того самого, который играл в «Динамо») из «Антальяспора», аренда. С Ванкером, кстати, произошла довольно интересная история. Полузащитник не прошел первый медосмотр из-за повреждения колена. Но Ванкер убедил боссов «Монако» в правильности своего трансфера. В итоге клуб все же арендовал игрока, а позже выступил с заявлением: «Несмотря на травму, Ванкер был полон решимости перейти к нам на правах аренды. Клуб пересмотрел свою позицию. В этот сложный спортивный период нам нужны хорошие игроки, а также настоящие мужчины».

Батшуайи из «Челси», аренда. «Монако» входит в число команд Лиги 1, которые меньше всего забили в чемпионате: у клуба 17 голов (столько же у «Амьена» и «Дижона», меньше только у «Генгама», «Ниццы» и «Реймса»). Пара Батшуайи-Фалькао должна подправить результативность команды. Тем более, КПД (показатель основан на проценте моментов форварда, которые закончились ударом по чужим воротам) Батшуайи при игре в два форварда выше, чем, когда он бегает в нападении один: 64% против 47%. Дополнительная причина подписать Батшуайи: Анри знает, на что он способен, еще со времен работы в сборной Бельгии.

Позиция «Монако» в вопросах трансферов предельно понятна. Во-первых, клубу нужны игроки даже для ротации, потому что сейчас, по данным Transfermarkt, лечатся сразу одиннадцать игроков: Раджи, Сидибе, Пьер-Габриэль, Туре, Ахолу, Траоре, Геббельс, Шадли, Мбула, Йоветич, Пеллегри. Так что в этом плане подойдет даже Ванкер, который при здоровых Тилемансе, Сеске и Головине вряд ли пробьется в основу.

Во-вторых, за счет покупок Анри добавляет динамики в игру «Монако» и укрепляет защиту.

В чем проблема Анри

Анри не раз признавался, что в тренерской карьере следует правилам Гвардиолы. Это и стало причиной неудач в первых матчах при нем. Тьерри выстраивает в «Монако» остроатакующую игру: с подключениями фланговых защитников и резким переходом из обороны в атаку. В этом плане у него получается почти все. Проблемы же начинаются, когда соперник получает мяч, и «Монако» должен защищаться.

Главный минус «Монако» – плохая сыгранность. За счет этого не получается организованно обороняться. Игроки команды не слишком хорошо опекают соперников – иногда такие моменты превращаются в пропущенные голы. Наглядный пример – последний матч «Монако» против «Марселя». После розыгрыша стандарта, мяч из штрафной «Монако» выбил Глик. Дальше его подобрал абсолютно свободный Лопес, который дальним ударом разбирается с Бенальо.

Еще один похожий момент из того же матча с «Марселем». В момент, когда Окампос скидывал мяч в штрафной «Монако» были сразу два открытых игрока: Пайет (который и ударил) и Сансон.

Почему не получается у Головина

У французских журналистов есть одна версия – проблема с адаптацией. Но Головин играет за «Монако» уже полгода, и, казалось бы, должен привыкнуть ко всему. Тем не менее, он мажет стопроцентные моменты и удаляется в ужасных эпизодах.

Нет, хорошее во французском этапе его карьеры все же есть. Вчера Головин смазал голевой момент. Но во всем остальном был один из лучших на поле. К примеру, точно обводок Головина составляла 64,3% – больше, чем у всех игроков «Монако» и «Марселя». От WhoScored за эту игру Головин получил оценку 6,8 – лучше в «Монако» только у Тилеманса, Хендрикса и Глика.

В случае Головина играет общий фактор. Он – командный игрок. Его игра сильно зависит от выступлений партнеров. Сейчас «Монако» просто привыкает к стилю Анри. Следовательно, продолжает осваиваться и Головин. В игре с «Марселем» он не стеснялся лезть вперед и обыгрывать соперников – это ровно то, что требует от него Анри.

Что будет с «Монако»

У Анри есть четкий план – прибавить в комбинационных действиях, скоростях и атаке, при этом, не теряя в результате. Пока получается не очень хорошо. Но уже видно: «Монако» не стесняется играть с лидерами, не отдает им инициативу и не ставит автобусы при благоприятном результате. Перед Новым годом Анри сказал: «Уходить на праздники в такой ситуации – не лучшая идея. Лично меня точно не ждут хорошие выходные. Мы должны вернуться и работать». В начале декабря он дал понять: команда будет бороться минимум за сохранение места в Лиге 1.

В успех «Монако» хочется верить, потому что: а) там играет наш Головин. Самый талантливый молодой игрок России прямо сейчас не должен рубиться во французском болоте; б) есть Тьерри Анри. Для молодого и, как говорил Роберто Мартинес, перспективного тренера первый опыт самостоятельной работы не должен закончиться провалом; в) клуб проводит достойную работу по выходу из позорной ситуации, куда загнал сам себя осенью.

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