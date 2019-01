Вратарь «Монако» отбил три пенальти и забил сам. Он фартовый, но его почти не выпускают

Вратарь «Монако» Лоик Бадиашиле – главный герой среды. В послематчевой серии пенальти игры Кубка лиги с «Ренном» (1:1, 8:7 пен) Бадиашиле взял три удара и забил победный мяч. Во Франции этот эпизод сейчас смотрят и обсуждают все.

Бадиашиле – четвертый и самый молодой вратарь «Монако». В этом сезоне у клуба проблемы не только с результатами, но и с голкиперами. Субашич, Бенальо, Си и Бадиашиле – все они выходили на поле хотя бы в одном матче любого турнира. Бенальо стал основным вратарем, Субашич не играет из-за травмы, а Си по таланту живет на уровне второй команды.

В чемпионате «Монако» идет на 19-м месте и пропустил 29 голов. 20-летний Бадиашиле сидел в запасе в Лиге 1, но оказался единственным голкипером, при котором «Монако» никому не проигрывает в кубковых матчах.

Вот несколько фактов о таком сенсационном вратаре:

• Бадиашиле оценивают всего в 800 тысяч евро, а в составе «Монако» он числится еще с сезона-16/17. Тогда же Лоик дебютировал в чемпионате Франции: в победной игре с «Ренном» Бадиашиле вышел на поле со второго тайма и пропустил дважды. Интересно, что в 2016-м он появлялся на замену в Лиге чемпионов, когда «Монако» уступил «Фенербахче». Если Бадиашиле играет с первых минут, то поражений нет.

• В составе «Монако» числится брат Лоика. Бенуа Бадиашиле всего 17 лет, но с ним тоже связано много новостей. В мае 2017-го Бенуа хотели забрать в «Манчестер Юнайтед», но он подписал первый контракт с «Монако». Зато в игре Лиги чемпионов с «Атлетико» Бенуа стал самым молодым автором автогола в истории турнира (17 лет 267 дней). Он явно не такой счастливый, как старший брат.

• Перед игрой с «Боруссией» в Лиге чемпионов Лоик Бадиашиле участвовал в предматчевой пресс-конференции. Получилось забавно, когда Анри попросил Лоика задвинуть за собой стул.

В этом сезоне парень выходил в четырех играх. При нем «Монако» удержал гостевую ничью с «Брюгге» в Лиге чемпионов, прошел «Лорьян» и «Ренн» в Кубке лиги и минимально победил «Кан» в Кубке Франции. За эти матчи Бадиашиле пропустил только два мяча, а после игры с «Ренном» все поздравляли именно Лоика. Особенно старался Радамель Фалькао: он несколько раз написал, что Бадиашиле проделал отличную работу.

¡Felicitaciones @AS_Monaco! Merecida clasificación a las semifinales de la Coupe de la Ligue. Gran trabajo @Loic_Badiashile!!! /// Congratulations As Monaco. We deserve to win and we are into the @CoupeLigueBKT semi-finals. Great Job Loic ! great ! pic.twitter.com/assDuSfwUw