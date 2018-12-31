Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Вратарь «Монако» отбил три пенальти и забил сам. Он фартовый, но его почти не выпускают


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 13:55
    Парадокс молодого таланта.

    Вратарь «Монако» Лоик Бадиашиле – главный герой среды. В послематчевой серии пенальти игры Кубка лиги с «Ренном» (1:1, 8:7 пен) Бадиашиле взял три удара и забил победный мяч. Во Франции этот эпизод сейчас смотрят и обсуждают все.

    Бадиашиле – четвертый и самый молодой вратарь «Монако». В этом сезоне у клуба проблемы не только с результатами, но и с голкиперами. Субашич, Бенальо, Си и Бадиашиле – все они выходили на поле хотя бы в одном матче любого турнира. Бенальо стал основным вратарем, Субашич не играет из-за травмы, а Си по таланту живет на уровне второй команды.

    В чемпионате «Монако» идет на 19-м месте и пропустил 29 голов. 20-летний Бадиашиле сидел в запасе в Лиге 1, но оказался единственным голкипером, при котором «Монако» никому не проигрывает в кубковых матчах.

    Вот несколько фактов о таком сенсационном вратаре:

    • Бадиашиле оценивают всего в 800 тысяч евро, а в составе «Монако» он числится еще с сезона-16/17. Тогда же Лоик дебютировал в чемпионате Франции: в победной игре с «Ренном» Бадиашиле вышел на поле со второго тайма и пропустил дважды. Интересно, что в 2016-м он появлялся на замену в Лиге чемпионов, когда «Монако» уступил «Фенербахче». Если Бадиашиле играет с первых минут, то поражений нет.

    • В составе «Монако» числится брат Лоика. Бенуа Бадиашиле всего 17 лет, но с ним тоже связано много новостей. В мае 2017-го Бенуа хотели забрать в «Манчестер Юнайтед», но он подписал первый контракт с «Монако». Зато в игре Лиги чемпионов с «Атлетико» Бенуа стал самым молодым автором автогола в истории турнира (17 лет 267 дней). Он явно не такой счастливый, как старший брат.

    • Перед игрой с «Боруссией» в Лиге чемпионов Лоик Бадиашиле участвовал в предматчевой пресс-конференции. Получилось забавно, когда Анри попросил Лоика задвинуть за собой стул.

    В этом сезоне парень выходил в четырех играх. При нем «Монако» удержал гостевую ничью с «Брюгге» в Лиге чемпионов, прошел «Лорьян» и «Ренн» в Кубке лиги и минимально победил «Кан» в Кубке Франции. За эти матчи Бадиашиле пропустил только два мяча, а после игры с «Ренном» все поздравляли именно Лоика. Особенно старался Радамель Фалькао: он несколько раз написал, что Бадиашиле проделал отличную работу.

    «Монако» впервые в сезоне победил в двух играх подряд, но дальше все сложно. Впереди матчи с «Марселем», «Ниццей» и «Страсбуром». Теперь никто не удивится, если в воротах снова сыграет Бадиашиле. Без него в этом «Монако» слишком мало положительных героев.

    Актуальные материалы:

    Балотелли кончился: вес 100 кг, ноль голов, ссора с тренером

    Мама Рабьо договорилась с «Барселоной». В «ПСЖ» от нее уже устали

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Монако»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru