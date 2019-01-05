Балотелли кончился: вес 100 кг, ноль голов, ссора с тренером

Марио превратился в слабый актив.

Мы снова поверили в Марио Балотелли весной, когда смотрели на его серьезную статистику в «Ницце». За сезон-2018/19 нападающий забил 18 голов в Лиге 1 и вообще перестал попадать в скандалы. Такая статистика главного форварда команды помогла партнерам и тренеру, но только не самому Марио.

«Ницца» заняла восьмое место в чемпионате Франции, а лучшие люди заслужили повышение. В «Боруссию М» забрали нападающего Плеа, который отлично взаимодействовал и дружил с Марио. Взбодривший Балотелли тренер Люсьен Фавр отправился тренировать в Дортмунд и никого с собой не взял.

Для Марио Балотелли такие косвенные перемены оказались ужасными. Сам он остался в команде, хотя имел предложение от «Марселя» и интерес от китайцев. В «Ницце» зря надеялись, что Марио будет снова тащить клуб ближе к еврокубкам. Свои последние голы во Франции он забил 12 мая, когда «Ницца» разгромила «Кан» (4:1). По этому сезону от него получили только ноль голов в чемпионате, критику партнеров и новую прическу.

Вес и волосы

Сборная Италии не попала на чемпионат мира, поэтому летом Балотелли отдохнул лучше других. В сентябре его вес перевалил за отметку в 100 килограммов. Чтобы заставить Марио привести себя в форму, нападающего временно вывели из состава команды. Всего он пропустил уже восемь матчей, хотя по влиянию на результат все равно остается важным футболистом. Без Балотелли «Ницца» набрала всего 9 очков, с ним – 17 за 10 игр.

На тренировках Балотелли мотивирует партнеров тем, что бесконечно на них ругается. «Мы не можем сделать два точных паса подряд, так тяжело играть. У меня нет слов после наших занятий. Я сегодня пробил мимо ворот и разозлился, потому что хочу забивать. Когда другие игроки промахиваются, то говорят, что все будет хорошо в следующий раз. Это неправильно», – ругался Марио в документальном фильме про Патрика Виейра.

Собственный вес он обыграл креативной историей в инстаграме. «Я только что сделал это селфи. Все сомнения отпадают», – посмеялся Марио. Уже через месяц он все-таки привел себя в форму и даже поменял стиль. Теперь Балотелли похож на индейцев-могикан. Жаль, что такой вид не помогает забивать голы.

text text text Публикация от text (@mb459) 2 Ноя 2018 в 2:20 PDT

«Я бы швырнул его в стену»

Сейчас «Ниццу» тренирует Патрик Виейра – бывший французский игрок, который давно знает Балотелли. Он помнит Марио 16-летним пареньком, который подавал надежды в «Интере». Они были партнерами и в «Манчестер Сити», где у Марио еще что-то получалось по игре. Сначала Виейра отшучивался о характере Балотелли и говорил, что тот останется таким всю жизнь. Потом публичные высказывания стали жестче.

«Мне хочется ответить или просто швырнуть его в стену. Еще можно было повесить за воротник на вешалку, но я больше не игрок. Теперь надо дважды подумать перед какими-то словами, потому что это может повлиять на хорошего игрока. Не хочу говорить что-то, о чем буду сожалеть. Я стараюсь быть конструктивным в своих комментариях», – говорил Виейра после слов Марио о плохих партнерах.

Атака «Ниццы» пока и правда выглядит не очень: по забитым голам (13) она вообще оказалась худшей командой Лиги 1, а у главного бомбардира Вилана Сипрьена только три мяча. Сам Балотелли доигрался до того, что перестал вообще попадать в заявку и получил от тренера несколько дней отдыха. Балотелли провел только 10 матчей, а больше него сыграл даже 19-летний Мизьян Маолида (11 игр, 4 ассиста).

Зачем он «Марселю»?

Летом Марио Балотелли действительно могли продать в «Марсель». Итальянец очень хотел уйти из клуба, а «Марсель» оказался единственным реальным претендентом. В августе велись переговоры, но сделка сорвалась из-за слабого предложения. «Ницца» была готова отдать Балотелли, но хотела получить за него хоть что-то. «Марсель» максимально экономил и побоялся вкладываться.

«У нас было устная договоренность с игроком и его окружением, что он уйдет. Мы готовы были отпустить Марио при выполнении определенных условий. За него ждали плату от 4 до 5 миллионов евро. «Марсель» предложил ноль, а затем 2,5 миллиона евро. Марио был приоритетным вариантом, но они не смогли заполучить его, пожалев 1,5 миллиона евро», – рассказывал президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер.

«Марсель» посыпался уже осенью, но атакующие проблемы давно перестали быть самой страшной бедой клуба. В Лиге 1 команда делит второе место по голам (30 мячей), зато пропустила больше идущего 14-м «Нанта» (26). Приход Балотелли в такой ситуации – косметическое усиление того, что работает и без него. В «Марселе» он просто должен заменить нападающего ротации Митроглу, у которого три мяча за 13 матчей.

Цена не соответствует качеству

Райоле все сложнее устраивать Балотелли в нормальные команды. Когда Марио только приходил в «Ниццу», портал Transfermarkt оценивал его в 7 миллионов евро. Это худшая стоимость нападающего после февраля 2009-го, а наивысшая была в 2012 году во время выступления Балотелли за «Манчестер Сити» (32 миллиона). Сейчас его оценивают в 20 миллионов евро, учитывая недавнюю классную статистику. 18 голов за один сезон в «Ницце» – лучший результат по всей карьере Балотелли, но сейчас он в ужасной форме.

«Ницца» не упирается и отдает Марио за нормальные деньги, но в топ-клуб ему уже не попасть. Место в сборной Италии тоже под вопросом: Манчини вызовет Марио только при возвращении голов и хорошего физического состояния. Кажется, мы снова видим Марио Балотелли, теряющего собственную карьеру. В августе ему исполнилось 28 лет.

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