Балотелли пошутил над своим весом: «Только что сделал это селфи. Все сомнения отпадают»

Вот человек, своим скотским поведением и отношением к партнерам и окружающим людям сам портит и разрушает себе карьеру.
А как всё начиналось, какие были перспективы...?
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли в сторис в своем инстаграме отреагировал на сообщения о том, что клуб оштрафовал его за набор лишнего веса.
«Меня оштрафовали за лишний вес? Во-первых, посмотрите на мою форму. Смешно, что вы говорите о лишнем весе.
Во-вторых, идите *** [к черту] с этой выдуманной чушью. Вы теперь даже говорите, что меня оштрафовали? Тот, кто это написал, должен лишиться работы».
В следующем посте в сторис игрок опубликовал свою фотографию с подписью: «Я только что сделал это селфи. Все сомнения отпадают».
«Ницца» вывела Балотелли из состава