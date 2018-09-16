Балотелли пошутил над своим весом: «Только что сделал это селфи. Все сомнения отпадают»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли в сторис в своем инстаграме отреагировал на сообщения о том, что клуб оштрафовал его за набор лишнего веса.

«Меня оштрафовали за лишний вес? Во-первых, посмотрите на мою форму. Смешно, что вы говорите о лишнем весе.

Во-вторых, идите *** [к черту] с этой выдуманной чушью. Вы теперь даже говорите, что меня оштрафовали? Тот, кто это написал, должен лишиться работы».

В следующем посте в сторис игрок опубликовал свою фотографию с подписью: «Я только что сделал это селфи. Все сомнения отпадают».

«Ницца» вывела Балотелли из состава