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    Балотелли пошутил над своим весом: «Только что сделал это селфи. Все сомнения отпадают»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли в сторис в своем инстаграме отреагировал на сообщения о том, что клуб оштрафовал его за набор лишнего веса.

    «Меня оштрафовали за лишний вес? Во-первых, посмотрите на мою форму. Смешно, что вы говорите о лишнем весе.

    Во-вторых, идите *** [к черту] с этой выдуманной чушью. Вы теперь даже говорите, что меня оштрафовали? Тот, кто это написал, должен лишиться работы».

    В следующем посте в сторис игрок опубликовал свою фотографию с подписью: «Я только что сделал это селфи. Все сомнения отпадают».

    «Ницца» вывела Балотелли из состава

    Источник: Instagram

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    16.09.2018 00:49
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +3754

      Yev 16 сентября 2018, 01:27

      Вот человек, своим скотским поведением и отношением к партнерам и окружающим людям сам портит и разрушает себе карьеру.
      А как всё начиналось, какие были перспективы...?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 16 сентября 2018, 01:27

      Нормальный вес)))

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