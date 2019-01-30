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    Головин наконец-то забил, но «Монако» опять проиграл


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    Голосов: 8
    30.01.2019 00:35
    Грустная история.

    Мы привыкли говорить о «Монако» только плохое. Странное увольнение Жардима, провал Анри и неожиданное возвращение того же Жардима – только в этих изменениях среди тренеров виден весь ужас жизни клуба. Для Головина все тоже шло не очень хорошо: за 14 матчей Лиги 1 он сделал всего один голевой пас. Первого гола Головина ждали до конца января, а случился мяч в одной из главных встреч сезона.

    В полуфинале Кубка Лиги «Монако» встречался с «Генгамом». Уже в начале встречи красную получил Ванкер, но игроки «Монако» только раскрепостились. Счет открыл Рони Лопеш, а на 22-й минуте второй мяч «Монако» забил Головин. Кстати, ассистировал ему арендованный у «Атлетико» Мартиньш.

    Для «Монако» все сложилось неудачно. Во втором тайме «Генгам» отыгрался, а потом вырвал победу в серии пенальти. Решающий удар смазал 18-летний Диоп, который вышел на замену вместо Головина.

    Красивый мяч россиянина все равно будут еще долго вспоминать.

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    Таких радостных постов в твиттере «Монако» не было давно:

    Реакция российских болельщиков – отдельная тема.

    Актуальные материалы:

    Анри так ужасен в «Монако», что бесит даже игроков. Его уволят за 10 миллионов

    «Монако» спасает сезон: 13 млн за пять новичков, куча травм, дыры в защите

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Монако»
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 31 января 2019, 04:53

      пока не пропал игрок надо его оттуда вытаскивать

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 30 января 2019, 10:05

      Рад за Головина. Надеюсь, у него все наладится.

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 30 января 2019, 09:24

      у него есть желание играть а остальное наладится

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 30 января 2019, 08:19

      идиоты мля, твиттерные задроты
      А авторы статей Бомбардира прям не ровно дышат к Головину, все статьи про него на один лад...

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 30 января 2019, 07:52

      Надо этот день объявить выходным у нас в России !
      И праздновать каждый год, накрывать столы и всей семьей или с друзьями пересматривать этот чудесный гол.

      0
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 30 января 2019, 01:33

      Чё так все взбудоражены? Ну забил, и что? Бл***, да тот же Рамос (защитник!) забивает больше него. Монако днище полное, тренер Анри - просто бездарь, выгнали и правильно. Игрок тоже так себе. Не туда и не сюда. Примерно как жирок, когда в челси был, приехал, попыхтел и уехал. Так же и с этим товарищем будет.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Vistavas 30 января 2019, 02:07

      Ага, не статья, а прямо бразильский сериал про розовые сопли, вылизали во всех местах...

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 30 января 2019, 01:05

      о боже, впервые забил за хренову тучу матчей, и ведя 0-2 все-равно дошло до 2-2 и почему-то чуйка есть что вылетят. Я понимаю, что не задача головина забивать мячи, никто не спорит. Только в монако он играет хреново, как и вся команда, и он особым ничем не выделяется, жаль что так, но есть как есть . так что о каком шоке вы говорите не понятно_ п офакту играет хреново в худшей команде франции на сей момент... не такого все ждали

      1
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      Рейтинг: +175

      dima25 > DeStar 30 января 2019, 01:41

      когда негры начнут в пас играть то пойдет!!!!а Сашка смотрится очень хорошо, лучше игру смотрите а не ботовые коменты оставляйте!

      6
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > dima25 30 января 2019, 13:33

      Т.е вы хотите сказать что Головин в Монако играет хорошо?. А если патриотизм засунуть куда подальше, вы скажете то же самое?

      0
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