Головин наконец-то забил, но «Монако» опять проиграл

Грустная история.

Мы привыкли говорить о «Монако» только плохое. Странное увольнение Жардима, провал Анри и неожиданное возвращение того же Жардима – только в этих изменениях среди тренеров виден весь ужас жизни клуба. Для Головина все тоже шло не очень хорошо: за 14 матчей Лиги 1 он сделал всего один голевой пас. Первого гола Головина ждали до конца января, а случился мяч в одной из главных встреч сезона.

В полуфинале Кубка Лиги «Монако» встречался с «Генгамом». Уже в начале встречи красную получил Ванкер, но игроки «Монако» только раскрепостились. Счет открыл Рони Лопеш, а на 22-й минуте второй мяч «Монако» забил Головин. Кстати, ассистировал ему арендованный у «Атлетико» Мартиньш.

Для «Монако» все сложилось неудачно. Во втором тайме «Генгам» отыгрался, а потом вырвал победу в серии пенальти. Решающий удар смазал 18-летний Диоп, который вышел на замену вместо Головина.

Красивый мяч россиянина все равно будут еще долго вспоминать.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Таких радостных постов в твиттере «Монако» не было давно:

twit text — AS Monaco BR(@AS_Monaco_BR) 29 января 2019 г.

Реакция российских болельщиков – отдельная тема.

twit text — Catalina (@vodkate98) 29 января 2019 г.

twit text — за себя и за сашку(@_themonthofmay_) 29 января 2019 г.

twit text —Лермонтова(@footboleshka) 29 января 2019 г.

twit text — Вискарь Головина•17сессия (@Tummy_Tommo) 29 января 2019 г.

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