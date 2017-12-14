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    Кубок французской Лиги. «Монако» обыграл «Лорьян» в 1/8 финала и другие результаты

    Встреча 1/8 финала Кубка французской Лиги «Монако»«Лорьян» завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

    Гол на счету Жулиана Бьянсона. Матч на «Луи II» прерывался на полчаса из-за сильного ливня.

    Этот и другие результаты – ниже.

    Франция. Кубок Лиги. 1/8 финала

    Монако – Лорьян – 1:0

    Амьен – Лион – 2:3

    Ницца – Генгам – 0:0 (0:0; 1:3 по серии пенальти)

    Ренн – Нант – 2:1

    Марсель – Страсбур – 1:1 (0:0; 2:4 по пенальти)

    Гавр – Ним – 2:1

    Дижон – Бордо – 0:1

    Результаты Кубка французской лиги

    Календарь Кубка французской лиги

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4617

      Cules2013 4 часа назад

      Страсбур мололды. Ну а Монако - если уж такие клубы как Лорьян не обыгрывать, то можно и на поле не выходить, выгоднее технарь получить)

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