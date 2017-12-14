Кубок французской Лиги. «Монако» обыграл «Лорьян» в 1/8 финала и другие результаты

Встреча 1/8 финала Кубка французской Лиги «Монако» – «Лорьян» завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Гол на счету Жулиана Бьянсона. Матч на «Луи II» прерывался на полчаса из-за сильного ливня.

Этот и другие результаты – ниже.

Франция. Кубок Лиги. 1/8 финала

Монако – Лорьян – 1:0

Амьен – Лион – 2:3

Ницца – Генгам – 0:0 (0:0; 1:3 по серии пенальти)

Ренн – Нант – 2:1

Марсель – Страсбур – 1:1 (0:0; 2:4 по пенальти)

Гавр – Ним – 2:1

Дижон – Бордо – 0:1

Результаты Кубка французской лиги

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