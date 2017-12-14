Кубок французской Лиги. «Монако» обыграл «Лорьян» в 1/8 финала и другие результаты

Страсбур мололды. Ну а Монако - если уж такие клубы как Лорьян не обыгрывать, то можно и на поле не выходить, выгоднее технарь получить)
Встреча 1/8 финала Кубка французской Лиги «Монако» – «Лорьян» завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Гол на счету Жулиана Бьянсона. Матч на «Луи II» прерывался на полчаса из-за сильного ливня.
Этот и другие результаты – ниже.
Франция. Кубок Лиги. 1/8 финала
Ницца – Генгам – 0:0 (0:0; 1:3 по серии пенальти)
Марсель – Страсбур – 1:1 (0:0; 2:4 по пенальти)
Результаты Кубка французской лиги