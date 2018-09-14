Головин не сыграет в субботнем матче с «Тулузой»

Полузащитник «Монако» Александр Головин почти наверняка не сможет принять участие в матче пятого тура Лиги 1 против «Тулузы».

В начале августа 22-летний футболист, перешедший в «Монако» из ЦСКА этим летом, получил повреждение голеностопа на тренировке. Вчера стало известно, что россиянин вернулся в общую группу.

«Крайне маловероятно, что завтра в игре с «Тулузой» Головин появится на поле. Уже несколько дней он тренируется в общей группе, но с ограничениями. С тем повреждением, которое есть, очень важно, чтобы игрок восстановился именно полностью. Пока этого сказать нельзя, а рисковать здоровьем футболиста в такой ситуации никто не будет», – сообщил источник знакомый с ситуацией.