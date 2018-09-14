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Головин не сыграет в субботнем матче с «Тулузой»

14 сентября 2018, 15:35
6

Полузащитник «Монако» Александр Головин почти наверняка не сможет принять участие в матче пятого тура Лиги 1 против «Тулузы».

В начале августа 22-летний футболист, перешедший в «Монако» из ЦСКА этим летом, получил повреждение голеностопа на тренировке. Вчера стало известно, что россиянин вернулся в общую группу.

«Крайне маловероятно, что завтра в игре с «Тулузой» Головин появится на поле. Уже несколько дней он тренируется в общей группе, но с ограничениями. С тем повреждением, которое есть, очень важно, чтобы игрок восстановился именно полностью. Пока этого сказать нельзя, а рисковать здоровьем футболиста в такой ситуации никто не будет», – сообщил источник знакомый с ситуацией.

Источник: Р-Спорт
Франция. Кубок лиги Монако Тулуза Головин Александр
Комментарии (6)
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piligrim1986
1536930353
зашибись уехал
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яйва-яйва
1536931684
Повезло Тулузе!
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kella
1536934171
Новость шикарная! К стати я тоже играть не буду!
Ответить
XoVoS
1536940331
Когда-то точно играет
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maratkartuzov
1536940918
Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- https://bitly.su/9h53Gbx
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Агасфер
1539263758
Пора готовиться к возвращению домой,пока играть не разучился.
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