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    Головин не сыграет в субботнем матче с «Тулузой»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин почти наверняка не сможет принять участие в матче пятого тура Лиги 1 против «Тулузы».

    В начале августа 22-летний футболист, перешедший в «Монако» из ЦСКА этим летом, получил повреждение голеностопа на тренировке. Вчера стало известно, что россиянин вернулся в общую группу.

    «Крайне маловероятно, что завтра в игре с «Тулузой» Головин появится на поле. Уже несколько дней он тренируется в общей группе, но с ограничениями. С тем повреждением, которое есть, очень важно, чтобы игрок восстановился именно полностью. Пока этого сказать нельзя, а рисковать здоровьем футболиста в такой ситуации никто не будет», – сообщил источник знакомый с ситуацией.

    Источник: Р-Спорт

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    14.09.2018 15:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 октября 2018, 16:15

      Пора готовиться к возвращению домой,пока играть не разучился.

      0
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      Рейтинг: +7

      maratkartuzov 14 сентября 2018, 19:01


      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- https://bitly.su/9h53Gbx

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 14 сентября 2018, 18:52

      Когда-то точно играет

      -1
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      Рейтинг: +399

      kella 14 сентября 2018, 17:09

      Новость шикарная! К стати я тоже играть не буду!

      -1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 14 сентября 2018, 16:28

      Повезло Тулузе!

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 сентября 2018, 16:05

      зашибись уехал

      0
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