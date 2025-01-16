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  • Генич высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Это уже слишком»

Генич высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Это уже слишком»

16 января 2025, 18:30
22

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на возможное возвращение Квинси Промеса в «Спартак».

– Появилась информация, что Промес может вернуться в Россию...

– Не думаю, что он вернется в «Спартак». С ним красно-белых ничего не связывает, кроме имени и истории.

– Контракта нет. Но гендиректор «Спартака» Малышев никогда не исключал его возвращения.

– Лучше, чтобы Промес остался в памяти хулиганом и бэд-боем, но нашим парнем, которого справедливо или несправедливо осудили. А если это возвращение случится, оно будет уже третьим. Мне кажется, это уже слишком. Надо идти дальше без него.

– Может ли «Спартак» предложить ему что-то кроме места в команде в случае возвращения? Кем-то в российском футболе его видите?

– Нет.

– То есть только рэп читать?

– Я вижу его человеком, который мог бы потратить здесь заработанные деньги. Да, его очень любят болельщики. Да, его боготворят мальчишки... Но он мог бы приезжать сюда массовиком-затейником на спартаковские мероприятия. Его бы встречали аплодисментами. А как игрок, функционер, один из тренеров, спортивный менеджер... На мой взгляд, эту страницу истории надо перевернуть. «Спартак» гораздо ярче и богаче исторически, чем локальная история одного Промеса.

  • Сейчас 33-летний Промес играет за «Юнайтед» из Дубая.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Юнайтед ФК Спартак Промес Квинси Генич Константин
Комментарии (22)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1737041659
Согласен с Константином, долой нарко из русского футбола!
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...уефан
1737042401
...если будет возможность перехода, то прежде всего Станковичу решать - видит он Промеса в команде или нет и все плюсы и минусы от этого. А мнение Генича и возможность повлиять этим мнением на окончательное решение, меньше минимальной...
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val69
1737042632
Массовики-затейники --- это ты и иже с тобой, кто сейчас комментирует футбольные матчи.. От ваших комментов блевать охота.. 70,,процентов пистобольства, не о том, что происходит на поле.... Вы так увлечены собой... Пиписец... Вчера смотрел хоккей.. Спартак играл... От комментаторов- ни слова в сторону от игры.. Учитесь, засранцы.... ..
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БАЗАРА НЕТ
1737043239
Клоуном секту веселить) Приглашайте с чемоданами иначе не выйдет цирк )
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subbotaspartak
1737044592
Генич высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Это уже слишком»... кТО ТОЛЬКО НЕ ВЫСКАЗЫВАЛСЯ
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Цугундeр
1737049371
"эту страницу истории надо перевернуть. «Спартак» гораздо ярче и богаче исторически, чем локальная история одного Промеса" Истина.
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Stels777
1737096013
Не пойму,почему далёкие от клуба люди,начали редеть за Спартак,стали переживать за него,с какого перепугу,Генич,Губерниев,Смородская,Червиченко...т.д.Вам больше заняться нечем,без вас разберёмся,кого брать,кого нет,Антоха наш в доску и мы его не оставим в беде,а вы идите ...лесом,советники тоже мне нашлись.
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Stels777
1737100973
Уже привычно стало,смотреть спортивные репортажи без звука,ну не могу смотреть футбол,биатлон,снукер с коментаторами,что Генич,что Орлов,что Синицын с Королевым,так достают,а про Губерниева вообще отдельный разговор надо вести.
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