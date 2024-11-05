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    • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 5 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 5 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка России в котором сыграют «Спартак» и «Ростов». Игра состоится 5 ноября, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Дуарте, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Николсон.

    Главный тренер: Деян Станкович

    «Ростов»: Ятимов, Мелехин, Осипенко, Жбанов, Лангович, Щетинин, Сутормин, Глебов, Кучаев, Байрамян, Комличенко.

    Главный тренер: Валерий Карпин

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2024 17:35
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    Комментарии (4)
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    Номэд
    1730819062
    Бомба упорно называет Умярова - Умаровым. Фуфло -сайт одним словом.
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    oyabun
    1730820365
    Зорина даже в запасе нет. Парень посмотрит что ему совсем не дают играть и уйдет в другой клуб. А потом будут говорить "где же наши воспитанники?"
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