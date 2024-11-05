Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка России в котором сыграют «Спартак» и «Ростов». Игра состоится 5 ноября, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Дуарте, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Николсон.

Главный тренер: Деян Станкович

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Осипенко, Жбанов, Лангович, Щетинин, Сутормин, Глебов, Кучаев, Байрамян, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

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