Мбаппе капризничает: конфликтует с Тухелем из-за замены, откладывает продление контракта. Говорят, ждет предложения «Реала»

Еще одна особенность вундеркинда.

Смысл существования «ПСЖ» неизменен: клуб дежурно лидирует в Лиге 1 и пробуждается, когда происходит что-то необычное или скандальное. Ситуации из второй категории случаются чаще.

Матч с «Монпелье» – вообще ничего особенного. «ПСЖ» идеально воспользовался численным преимуществом и вынес соперника – 5:0. Главный момент случился во втором тайме, когда Тухель менял Мбаппе.

Мбаппе не оценил это решение Тухеля – пререкался, когда Тухель хотел пожать ему руку.

PSG manager Tuchel substituted Mbappe earlier today and he was absolutely fuming with the decision.This isn't good at all, just a reminder that Mbappe still hasn't signed a new contract with PSG. pic.twitter.com/djRngUpyCD — FutbolBible (@FutbolBible) February 1, 2020

В итоге Мбаппе ушел на скамейку запасных и досматривал матч в плохом настроении.

Kylian Mbappe was not happy at being substituted pic.twitter.com/3gysKdNdSK — Goal (@goal) February 1, 2020

Тухель не часто комментирует подобные моменты. Но в этот раз не промолчал: «Не очень хорошая ситуация, но мы не единственный клуб, который сталкивался с подобной ​​реакцией. Такие ситуации отвлекают. Я не сержусь, но мне грустно, потому что в этом не было необходимости. Я тренер, и я всегда буду принимать решения. Мы играем футбол, а не в теннис. Нам нужно уважать всех».

И это не в первый раз, когда Мбаппе конфликтует с Тухелем. Иногда Мбаппе провоцирует его своими действиями и высказываниями, иногда случаются микроконфликты внутри команды:

• Декабрь: все тот же Мбаппе отмахнулся от Тухеля после замены. Тухель ответил: «Килиан принимает мои решения, даже если он недоволен. Мы должны уважать Шупо-Мотинга, он тоже заслуживает играть. Для Килиана матч складывался непросто».

• В ноябре всех волновали взаимоотношения Неймара и Мбаппе. Тухель неоднократно подчеркивал, что это факт – один из важнейших для «ПСЖ».

• В мае, по данным Le Parisien, у него состоялся не самый приятный разговор с Тухелем, в ходе которого Мбаппе понял: Тухель не считает его важнейшим игроком «ПСЖ», он считает таковым.

• Еще один майский инсайд от Le Parisien: в чате «ПСЖ» один из игроков негативно воспринял новость о том, что Мбаппе хочет играть более значимую роль в жизни клуба.

• В прошлом сезоне Мбаппе говорил о симпатиях к Зидану, что ему нравится «Реал». Зидан отвечал взаимностью – говорил, что было бы неплохо увидеть Мбаппе в Мадриде. Реакция Тухеля: «Все это немного раздражает. На данный момент Мбаппе – игрок «ПСЖ». Не знаю, что его ждет в будущем».

• В сентябре-2018 Мбаппе удалили за толчок игрока «Нима» Тежи Саванье, после чего он получил трехматчевую дисквалификацию и сказал: «Не жалею, что я так себя повел. Случись эта ситуация еще раз, я бы поступил так же снова. И я извинюсь перед болельщиками, перед всеми. Но не могу с терпением относиться к таким действиям соперников». Sportskeeda писали, что Тухель был недоволен этим действием Мбаппе.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до лета 2022-го, и сейчас французские журналисты пишут: чем больше возникает таких моментов (как конфликт Мбаппе с Тухелем во время замены), тем меньше у «ПСЖ» шансов продлить соглашение со своим лидером.

Сам Мбаппе недавно сказал, что сейчас не станет говорить о продлении контракта, потому что не наступило подходящее время для этого. Bleacher Report предполагает, что Мбаппе и его представители ждут следующего лета – тогда «Реал» сделает официальное предложение «ПСЖ» по Мбаппе.

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