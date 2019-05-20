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    Мбаппе капризничает: конфликтует с Тухелем из-за замены, откладывает продление контракта. Говорят, ждет предложения «Реала»


    2
    Голосов: 1
    Сегодня, 12:27
    Еще одна особенность вундеркинда.

    Смысл существования «ПСЖ» неизменен: клуб дежурно лидирует в Лиге 1 и пробуждается, когда происходит что-то необычное или скандальное. Ситуации из второй категории случаются чаще.

    Матч с «Монпелье» – вообще ничего особенного. «ПСЖ» идеально воспользовался численным преимуществом и вынес соперника – 5:0. Главный момент случился во втором тайме, когда Тухель менял Мбаппе.

    Мбаппе не оценил это решение Тухеля – пререкался, когда Тухель хотел пожать ему руку.

    В итоге Мбаппе ушел на скамейку запасных и досматривал матч в плохом настроении.

    Тухель не часто комментирует подобные моменты. Но в этот раз не промолчал: «Не очень хорошая ситуация, но мы не единственный клуб, который сталкивался с подобной ​​реакцией. Такие ситуации отвлекают. Я не сержусь, но мне грустно, потому что в этом не было необходимости. Я тренер, и я всегда буду принимать решения. Мы играем футбол, а не в теннис. Нам нужно уважать всех».

    И это не в первый раз, когда Мбаппе конфликтует с Тухелем. Иногда Мбаппе провоцирует его своими действиями и высказываниями, иногда случаются микроконфликты внутри команды:

    • Декабрь: все тот же Мбаппе отмахнулся от Тухеля после замены. Тухель ответил: «Килиан принимает мои решения, даже если он недоволен. Мы должны уважать Шупо-Мотинга, он тоже заслуживает играть. Для Килиана матч складывался непросто».

    • В ноябре всех волновали взаимоотношения Неймара и Мбаппе. Тухель неоднократно подчеркивал, что это факт – один из важнейших для «ПСЖ».

    • В мае, по данным Le Parisien, у него состоялся не самый приятный разговор с Тухелем, в ходе которого Мбаппе понял: Тухель не считает его важнейшим игроком «ПСЖ», он считает таковым.

    • Еще один майский инсайд от Le Parisien: в чате «ПСЖ» один из игроков негативно воспринял новость о том, что Мбаппе хочет играть более значимую роль в жизни клуба.

    • В прошлом сезоне Мбаппе говорил о симпатиях к Зидану, что ему нравится «Реал». Зидан отвечал взаимностью – говорил, что было бы неплохо увидеть Мбаппе в Мадриде. Реакция Тухеля: «Все это немного раздражает. На данный момент Мбаппе – игрок «ПСЖ». Не знаю, что его ждет в будущем».

    • В сентябре-2018 Мбаппе удалили за толчок игрока «Нима» Тежи Саванье, после чего он получил трехматчевую дисквалификацию и сказал: «Не жалею, что я так себя повел. Случись эта ситуация еще раз, я бы поступил так же снова. И я извинюсь перед болельщиками, перед всеми. Но не могу с терпением относиться к таким действиям соперников». Sportskeeda писали, что Тухель был недоволен этим действием Мбаппе.

    Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до лета 2022-го, и сейчас французские журналисты пишут: чем больше возникает таких моментов (как конфликт Мбаппе с Тухелем во время замены), тем меньше у «ПСЖ» шансов продлить соглашение со своим лидером.

    Сам Мбаппе недавно сказал, что сейчас не станет говорить о продлении контракта, потому что не наступило подходящее время для этого. Bleacher Report предполагает, что Мбаппе и его представители ждут следующего лета – тогда «Реал» сделает официальное предложение «ПСЖ» по Мбаппе.

    А вот последние тексты про «ПСЖ»:

    Уикенд футболистов на баскетболе: Марсело сходил на Евролигу, Неймар и Мбаппе – на НБА

    Мбаппе, Неймар и Головин поменяли номера. Чего?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Keystone Press Agency, ZUMAPRESS/Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 1
    Комментарии3
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      Рейтинг: +748

      ZENIT****** 1 час назад

      Тот же Винисиус(которому прочили великую славу в Реале) как-то затих.На 99% уверен,что Мбаппе в скором времени будет зажигать в Реале.

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      Рейтинг: +9264

      DeStar > ZENIT****** 22 минуты назад

      вини всего 19 лет, он второй сезон в реале, в прошлом играл при всех этих " недотренерах", играл чаще чем сейчас, но лишь потому что купили азара, и куда там вини целиться в основу при таких покупках, азара на банку никто не посадит, у вини еще лет 15 карьеры, и слово "затих" не особо подходит.

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      Рейтинг: +748

      ZENIT****** 1 час назад

      Рано или поздно, все вундеркинды(ну почти все)оказываются в Реале.

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