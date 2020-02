Мбаппе капризничает: конфликтует с Тухелем из-за замены, откладывает продление контракта. Говорят, ждет предложения «Реала»

Смысл существования «ПСЖ» неизменен: клуб дежурно лидирует в Лиге 1 и пробуждается, когда происходит что-то необычное или скандальное. Ситуации из второй категории случаются чаще.

Матч с «Монпелье» – вообще ничего особенного. «ПСЖ» идеально воспользовался численным преимуществом и вынес соперника – 5:0. Главный момент случился во втором тайме, когда Тухель менял Мбаппе.

Мбаппе не оценил это решение Тухеля – пререкался, когда Тухель хотел пожать ему руку.

PSG manager Tuchel substituted Mbappe earlier today and he was absolutely fuming with the decision.This isn't good at all, just a reminder that Mbappe still hasn't signed a new contract with PSG. pic.twitter.com/djRngUpyCD