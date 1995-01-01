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    Мбаппе, Неймар и Головин поменяли номера. Чего?


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    Сегодня, 11:58
    В Кубке Франции и такое бывает.

    Перед игрой «ПСЖ» и «Лорьяна» в твиттере Килиана Мбаппе появилась фотография, где он и Неймар показывают свою форму – но с чужими номерами (12 и 14).

    Уже во время матча мы тоже заметили странность: половина состава «ПСЖ» играла не под своими номерами.

    • Дагба (обычно 31-й) играл под 2-м
    • Диалло (22) – был 4-м
    • Курзава (20) – 3-м
    • Гуйе (27) – 6-м
    • Сарабия (19) – 7-м
    • Икарди (18) – 9-м
    • Дракслер (23) – 10-м

    Оказывается, в регламенте Кубка Франции есть особенное правило – до стадии 1/32 футболисты стартового состава должны играть под номерами с первого по 11-й, а запасные, начиная с 12-го.

    1. Теперь понятно: Неймар и Мбаппе вчера остались в запасе, поэтому выбрали 12 и 14 номер. В публикации в твиттере Мбаппе отметил Тьери Анри (в честь кого взял номер) и бразильского мини-футболиста Фалькао («король мини-футбола», который играл под 12-м номером).
    2. Не очень понятно: «ПСЖ» играл с «Лорьяном» в 1/16 – на этой стадии можно использовать любые номера (правило действует только до 1/32). Почему они вышли в номерах с первого по 11-й? Вероятно, чтобы поддержать традицию и хоть как-то развеселить 1/16 кубка.

    Еще одна причуда регламента Кубка Франции – командам приходится играть в футболках, на которых изображен логотип спонсора турнира (а не собственного) – банковская компания Crédit Agricole.

    До 2006 года в этом же турнире команды обязывали играть в комплекте одного спонсора – компании Адидас.

    ***

    В соседнем матче «Монако» тоже играл в номерах с первого по 11-й. Александр Головин (обычно 17-й) вышел под восьмым номером.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер Мбаппе / ФК Монако
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