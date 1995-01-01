Мбаппе, Неймар и Головин поменяли номера. Чего?

В Кубке Франции и такое бывает.

Перед игрой «ПСЖ» и «Лорьяна» в твиттере Килиана Мбаппе появилась фотография, где он и Неймар показывают свою форму – но с чужими номерами (12 и 14).

Уже во время матча мы тоже заметили странность: половина состава «ПСЖ» играла не под своими номерами.

Дагба (обычно 31-й) играл под 2-м

Диалло (22) – был 4-м

Курзава (20) – 3-м

Гуйе (27) – 6-м

Сарабия (19) – 7-м

Икарди (18) – 9-м

Дракслер (23) – 10-м

Оказывается, в регламенте Кубка Франции есть особенное правило – до стадии 1/32 футболисты стартового состава должны играть под номерами с первого по 11-й, а запасные, начиная с 12-го.

Теперь понятно: Неймар и Мбаппе вчера остались в запасе, поэтому выбрали 12 и 14 номер. В публикации в твиттере Мбаппе отметил Тьери Анри (в честь кого взял номер) и бразильского мини-футболиста Фалькао («король мини-футбола», который играл под 12-м номером). Не очень понятно: «ПСЖ» играл с «Лорьяном» в 1/16 – на этой стадии можно использовать любые номера (правило действует только до 1/32). Почему они вышли в номерах с первого по 11-й? Вероятно, чтобы поддержать традицию и хоть как-то развеселить 1/16 кубка.

Еще одна причуда регламента Кубка Франции – командам приходится играть в футболках, на которых изображен логотип спонсора турнира (а не собственного) – банковская компания Crédit Agricole.

До 2006 года в этом же турнире команды обязывали играть в комплекте одного спонсора – компании Адидас.

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В соседнем матче «Монако» тоже играл в номерах с первого по 11-й. Александр Головин (обычно 17-й) вышел под восьмым номером.