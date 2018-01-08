В подрыве автобуса «Боруссии» признался россиянин. Что об этом нужно знать?

Он хотел заработать денег на акциях клуба.

Что еще за подрыв?

За час до апрельского матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» рядом с автобусом дортмундцев прогремел взрыв. Обошлось без погибших, но два человека получили ранения. Защитнику «Боруссии» Марку Бартре из-за этого сделали операцию на руке. В него отлетел осколок.

Игра состоялась только на следующий день. «Боруссия» проиграла обе встречи и вылетела из турнира. В произошедшем тогда обвинили гражданина России и Германии Сергея В, хотя на месте была найдена исламистская записка. Теперь он во всем признался сам.

Почему все-таки он?

Сергей В. был в депрессии из-за расставания с девушкой. Он потратил 78 тысяч евро на биржевой контракт. Взрывом он хотел добиться падения акций «Боруссии» и заработать. Вырученные деньги Сергей планировал отдать в помощь родителям. Он утверждает, что взрывное устройство было сконструировано без возможности летального исхода для пострадавших. Версия Сергея не признается и опровергается обвинителями.

Из-за этого ушел Тухель

Тогда «Боруссию» тренировал Томас Тухель. Тот случай окончательно испортил отношения между главным тренером и руководством команды. О разногласиях между ними сообщалось и ранее, но конфликт стал публичным. Решение о переносе матча принималось без участия Тухеля. Немца разозлило то, что ему не дали высказать мнение. В конце сезона «Боруссия» выиграла Кубок Германии, а Тухель получил 2 миллиона евро компенсации и покинул клуб. Скандал ему так и не простили.

Что грозит виновному?

Пока следствие не выяснило, смог ли Сергей В. заработать на падении акций. Но это уже и не важно. Если подтвердится, что именно он изготовил взрывчатку, то Сергей получит пожизненный срок. Сейчас его обвиняют в покушении на убийство. Окончательный приговор по этому делу будет оглашен в марте 2018 года. Перед всеми пострадавшими Сергей В. уже извинился.