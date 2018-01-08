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    В подрыве автобуса «Боруссии» признался россиянин. Что об этом нужно знать?


    4
    Голосов: 9
    08.01.2018 16:40
    Он хотел заработать денег на акциях клуба.

    Что еще за подрыв?

    За час до апрельского матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» рядом с автобусом дортмундцев прогремел взрыв. Обошлось без погибших, но два человека получили ранения. Защитнику «Боруссии» Марку Бартре из-за этого сделали операцию на руке. В него отлетел осколок.

    Игра состоялась только на следующий день. «Боруссия» проиграла обе встречи и вылетела из турнира. В произошедшем тогда обвинили гражданина России и Германии Сергея В, хотя на месте была найдена исламистская записка. Теперь он во всем признался сам.

    Почему все-таки он?

    Сергей В. был в депрессии из-за расставания с девушкой. Он потратил 78 тысяч евро на биржевой контракт. Взрывом он хотел добиться падения акций «Боруссии» и заработать. Вырученные деньги Сергей планировал отдать в помощь родителям. Он утверждает, что взрывное устройство было сконструировано без возможности летального исхода для пострадавших. Версия Сергея не признается и опровергается обвинителями.

    Из-за этого ушел Тухель

    Тогда «Боруссию» тренировал Томас Тухель. Тот случай окончательно испортил отношения между главным тренером и руководством команды. О разногласиях между ними сообщалось и ранее, но конфликт стал публичным. Решение о переносе матча принималось без участия Тухеля. Немца разозлило то, что ему не дали высказать мнение. В конце сезона «Боруссия» выиграла Кубок Германии, а Тухель получил 2 миллиона евро компенсации и покинул клуб. Скандал ему так и не простили.

    Что грозит виновному?

    Пока следствие не выяснило, смог ли Сергей В. заработать на падении акций. Но это уже и не важно. Если подтвердится, что именно он изготовил взрывчатку, то Сергей получит пожизненный срок. Сейчас его обвиняют в покушении на убийство. Окончательный приговор по этому делу будет оглашен в марте 2018 года. Перед всеми пострадавшими Сергей В. уже извинился.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 13 января 2018, 18:39

      вот тебе и исламисты!сейчас на них всё можно повесить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      AloneStalker 9 января 2018, 23:45

      Я бы этому пи*ору вообще смертную казнь четвертованием прописал. А еще думаем, почему нас не любя, б*ять, русских.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 9 января 2018, 21:27

      Ху....й недоношенный

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +846

      sined1951 9 января 2018, 15:37

      Пусть сгниет в тюрьме засранец.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 9 января 2018, 09:56

      Даже комментировать не хочется, зачем на главную страницу рассказ про этот кусок дерьма вывешивать? Много чести.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 9 января 2018, 07:46

      кусок говна

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Elektronua 8 января 2018, 23:34

      Так о России так уже давно судят: например по аннексии Крыма, российская армия на востоке Донбасса, война в Грузии, теракт в Бостоне...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Elektronua 9 января 2018, 00:41

      аннексия у тебя в мозгу, там референдум был дятел... не устраивает страна, вперед в израель, жалеть никто не будет...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -130

      калач > Боцман59rus 9 января 2018, 14:06

      а давайте во Владике проведем референдум о присоеденении к Японии как думаешь какие будут результаты?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 8 января 2018, 22:34

      Гражданин России и Германии... В Германии запрещено двойное гражданство.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +206

      Predator_utm > bset 8 января 2018, 22:58

      а как же множественный эмигрант,например турки!?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > bset 9 января 2018, 03:48

      С 2014 разрешено иметь двойное гражданство детям, родившимся в браке от родителей разных подданств.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > Superviser77 9 января 2018, 11:06

      Я вот и оставил комментарий, чтобы кто-то написал, что "Надо так и так сделать". А тут ты всю надежду убил...

      0
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      Рейтинг: +943

      Riot Zero 8 января 2018, 22:00

      Он хотел заработать денег на акциях клуба, А ЗАРАБОТАЛ СРОК.
      ВОТ ТАК НАДО БЫЛО НАЗВАТЬ СТАТЬЮ.

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 8 января 2018, 21:46

      То жена Аршавина с обосранными памперсами, то телки футболистов, теперь террористы-подрывники. Это точно футбольный ресурс?

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